Är du Bommersviks nya servitris/servitör!?
Bommersvik AB / Servitörsjobb / Nykvarn Visa alla servitörsjobb i Nykvarn
2025-08-13
, Södertälje
, Gnesta
, Ekerö
, Salem
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bommersvik AB i Nykvarn
Är du Bommersviks nya servitris/servitör?
Bommersvik är en mötesplats för konferens, möte och utbildning och en oas för återhämtning - bara 40 minuter utanför Stockholm. Skog, natur och den spegelblanka sjön är en naturlig del av vår tillvaro.
-Att komma till Bommersvik är som att komma hem. Det får vi ofta höra från våra gäster och inget kan göra oss gladare. En av anledningarna är vår mat, vår fina miljö och du! Ja - hos oss hamnar alltid personalen i topp när gästerna har ordet.
Nu behöver vi förstärkning i restaurangen. Gillar du att ge bra service och värderar du värdskapet högt är du kanske rätt person för oss. Vi har konferenslunch och middagar och vi får fler och fler privata gäster, kul - tycker vi!
Vi har också flera lokaler för mindre och större fester och middagar.
I rollen som servitris/servitör ingår följande arbetsuppgifter: frukost-, lunch- och middagsservering. Duka av borden, bufféservering, två- eller trerätters tallrikservering, kassa-arbete, se till att det är snyggt och städat i måltidslokalerna, dryckesservering och barservering.
För att platsa i vårt lag behöver du som person vara ansvarsfull, flexibel och kunna ta egna initiativ. Du bör ha någon erfarenhet av serviceyrket. Har du god kunskap om mat och dryck är det ett plus, men inget måste. Du behöver behärska svenska och ha goda kunskaper i engelska, ytterliga språk är ett plus.
Vi erbjuder dig en positiv arbetsmiljö och ett engagerat förhållningssätt. Vi är medlemmar i Svenska möten och är svanenlicensierade.
Du måste ha körkort och tillgång till eget transportfordon då det saknas allmänna kommunikationer till Bommersvik.
Arbetstiden är varierande, både dagtid, kvällar och helger. Lön enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal med HRF.
Mejla din ansökan och CV till jenny.hjalmarson@bommersvik.se
, så snart som möjligt, vi behandlar ansökningarna löpande.
För mer information besök vår hemsida www.bommersvik.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: jenny.hjalmarson@bommersvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servis". Arbetsgivare Bommersvik AB
(org.nr 556571-2659)
Bommersvik (visa karta
)
153 95 JÄRNA Jobbnummer
9456586