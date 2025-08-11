Apputvecklare till Capio Online
2025-08-11
Om oss
Med en framtid där färre ska vårda fler ökar behovet av innovativa lösningar och vi på Capio satsar stort på digitaliseringen för att kunna leverera högkvalitativ vård möjliggjord av digitala medel när det är möjligt, och fysiskt när det behövs. Med visionen att samla alla digitala tjänster på ett ställe och göra det enklare för människor att få tillgång till den vård de behöver, när de behöver den, utvecklar vi Capio Online, en plattform tillgänglig som webb- och mobilapp.
Vi är ett litet, tvärfunktionellt team som består av fullstack-utvecklare, produktägare och designer. Vi arbetar enligt Scrum-ramverket. Vi värdesätter nära samarbete och tar gemensamt ansvar för både processen och resultatet. Vår app har 290 000 nedladdningar och under det senaste året har vi möjliggjort mer än 1 miljon digitala kontakter mellan patienter och vårdgivare. Vi arbetar i korta release-cykler med kontinuerlig leverans för att snabbt leverera värde, samla in feedback och grunda våra prioriteringar på nya insikter.
Känns detta som något för dig? Tror du att detta är den miljö där du kan blomstra och glänsa? Är du dessutom en dedikerad utvecklare av native appar med passion för vård och kontinuerliga förbättringar? Fortsätt läsa!
Vår teknikstack React
React Native med Expo
C# .NET
Docker
Kubernetes
Azure, Cleura
Din roll
Som mjukvaruutvecklare i vårt team kommer du få möjlighet att påverka både lösningar och arbetssätt genom hela release-cykeln. Du kommer redan från början vara delaktig i validering av nya tillika utvecklade funktioner. Du kommer ha ett nära samarbete med dina teamkollegor i både design och tekniska beslut. Vi gör det tillsammans!
Du kommer skriva ren, underhållbar kod som ger verkligt värde till användarna. Du förväntas också ta en ledande roll med anspråk på utvecklingen av de mobila apparna. Vi erbjuder en modern, agil scen som värderar flexibilitet och autonomi med starkt samarbete över discipliner.
Dina kunskaperVi tror att du har bäst förutsättningar för att lyckas i denna roll om du har:
Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och underhålla mobila appar med React Native - från design till produktion.
En solid grund inom både frontend- och backendutveckling.
En passion för kvalitet, inklusive erfarenhet av automatiserad testning.
Kännedom om DevOps-principer och CI/CD-pipelines.
Grundläggande förståelse för C# / .NET eller liknande objektorienterade språk.
Det är en fördel om du dessutom har:
Erfarenhet av övervaknings- och observabilitetsverktyg
Erfarenhet av att arbeta med Docker och molninfrastruktur
Grundläggande kunskap om relationsdatabaser
Kunskap om tillgänglighetsstandarder och designkonventioner
God förståelse eller viljan att lära dig svenska då det är det primära arbetsspråket i vår organisation. Engelska är det dagliga språket i utvecklingsteamet
Vem du är
Vi söker någon som är:
Snäll och ödmjuk.
Engagerad, proaktiv och tar initiativ.
Nyfiken och ivrig att lära sig.
Engagerad i att se saker till slut och tar ansvar.
En sann lagspelare som tycker om att samarbeta.
Du trivs i en agil, feedbackdriven miljö och är bekväm med att anpassa dig till situationen. Du bryr dig om användarna och motiveras av att leverera verkligt värde. Du vill förstå den bredare kontexten av vård och omsorg och hur ditt arbete bidrar till något större.
Vad vi erbjuder En meningsfull produkt som påverkar människors liv och ger betydande samhällsnytta
Ett kompetent team som stöttar varandra och tycker om att arbeta tillsammans
Flexibla arbetstider och arbetsplats. Vi är på kontoret två-tre dagar i veckan. Några av oss är här varje dag.
Flexibilitet och förtroende i hur du strukturerar ditt arbete
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och kompetenta kollegor
Publicerat: 2025-08-01
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Isabelle Magnusson isabelle.magnusson@capio.se +46739208355
9452828