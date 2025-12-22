Applikationsspecialist
Saab AB / Datajobb / Karlskrona Visa alla datajobb i Karlskrona
2025-12-22
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Emmaboda
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Applikationsspecialist med fokus på ERP och Systemutveckling
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Är du en driven Applikationsspecialist med erfarenhet av ERP-system och ett skarpt öga för både data och utveckling? Vill du arbeta nära verksamheten och bidra till att forma framtidens systemlösningar? Då är det dig vi söker!
Din roll
Du blir en del av en samarbetande och framåtriktad IT-organisation där vi värdesätter utveckling och innovation. Vi erbjuder en roll med stor möjlighet att påverka och forma dina egna arbetsområden.
Som Applikationsspecialist hos oss kommer du att vara en viktig länk mellan vår IT-organisation och verksamhetens behov. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där du både förvaltar och utvecklar våra system.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
* Systemutveckling och Förvaltning: Driva och medverka i utvecklingen av våra applikationer, med särskilt fokus på vårt ERP-områd
* Metodutveckling: Aktivt bidra till att utveckla och förbättra våra arbetssätt och metoder inom IT och systemförvaltning
* Verksamhetsnära Samarbete: Arbeta tätt tillsammans med verksamhetsrepresentanter för att förstå deras utmaningar, omsätta behov till tekniska lösningar och säkerställa att systemen möter affärsmålen
Din Profil
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och har en stark problemlösningsförmåga. Du trivs med att ta egna initiativ och är bekväm med att hantera tekniska utmaningar.
Vi ser att du har erfarenhet av/kunskaper inom:
* ERP-området: Gedigen erfarenhet av att arbeta med Enterprise Resource Planning-system, antingen som superanvändare, konsult eller specialist
* Databaskunskaper: Förmåga att hantera och arbeta med databaser, inklusive att skriva och förstå SQL-frågor
* Programmering: Systemutveckling / programmeringserfarenhet / förståelse som gör att du kan läsa kod, genomföra anpassningar och förstå tekniska specifikationer
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Om du är intresserad av vilka förmåner som du kan ta del av som anställd på Saab i Sverige, kan du läsa om dem här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut. Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_38748". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9659037