Application Support Specialist till Vipetech
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-04
Har du ett intresse för automation och digitalisering med hjälp av smarta lösningar? Vill du arbeta i ett engagerat team där problemlösning och samarbete står i fokus? Då kan rollen som Application Support Specialist hos Vipetech vara rätt nästa steg för dig. Sök rollen som Application Support Specialist idag- vi tillämpar löpande urval.
OM TJÄNSTEN
Vipetech är ett svenskt IT-företag som erbjuder mjukvarulösningar, automationsteknik och konsulttjänster för att effektivisera och digitalisera affärkritiska processer. Bolagets vision är en värld där företagens arbetsprocesser är fullt automatiserade med hjälp av Vipetechs lösningar. På kontoret i Solna arbetar cirka 20 medarbetare i en inkluderande och samarbetsinriktad miljö. Du får en gedigen introduktion och kontinuerligt stöd från kollegor för att snabbt komma in i rollen.
Som Application Support Specialist ansvarar du för den löpande supporten och tekniska förvaltningen av Vipetechs automationslösningar. Du säkerställer stabil drift, hög kvalitet och kontinuerlig förbättring i kundernas automatiserade och digitaliserade processer. Rollen innebär ett nära samarbete med både kunder och interna team, där du bidrar till att skapa långsiktigt värde och förtroende. I rollen får du möjlighet att successivt fördjupa din kompetens inom UiPath- plattformen i stort, inklusive automation, orkestrering, integrationer och förvaltning av lösningar i produktionsmiljö. Du arbetar med felsökning, konfiguration och förbättringar samt får en god förståelse för hur intelligenta automationslösningar drivs och vidareutvecklas hos kund.
Du erbjuds
• En arbetsplats med god sammanhållning som värnar om välmående
• Möjligheten att utvecklas på ett personligt och yrkesmässigt plan
• Ett varierande, socialt och tekniskt stimulerande arbete
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
• Teknisk förvaltning och konfigurering i UiPath för att säkerställa stabila automationsmiljöer
• Uppföljning, felsökning och hantering av incidenter i automatiserade processer
• Processanalys samt granskning och kvalitetssäkring av dokumentation
• Teknisk rådgivning och utbildning av kunder kring användning och förvaltning av automationslösningar
• Vidareutveckling och förvaltning av befintliga kundrelationer i nära samarbete med interna team
• Användning av API:er i automationer för att möjliggöra och effektivisera integrationer mot bakomliggande affärssystem
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant utbildning inom IT, systemvetenskap eller teknik
• Har lätt för att sätta dig in i nya system och tekniska miljöer
• Har tidigare erfarenhet av implementation och support av B2B-lösningar inom automation och/eller digitalisering
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då båda språken används i det dagliga arbetet
Din ansökan kommer att prioriteras om du har:
• Erfarenhet av eller intresse för UiPath
• Erfarenhet av SQL, databashantering och arbete med API:er
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam och serviceinriktad
• Strukturerad och ordningsam
• Ansvarstagande och initiativtagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
