Application Engineer till Trelleborg Sealing Solutions

Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions for almost every industry on the planet. And we are where we are because our talents brought us here. By specializing in the polymer engineering that makes innovation and application possible, Trelleborg works closely with leading industry brands to accelerate their performance, drive their business forward-and along the way, shape the industry and progress that will benefit humankind in the exciting years ahead. Our people are Shaping Industry from the Inside. Why don 't you join us?
Rekryteringsprocessen hanteras av OnePartnerGroup på uppdrag av Trelleborg Sealing Solutions och leder till en direktanställning hos kunden.
Din roll hos Trelleborg Sealing Solutions
Som Application Engineer arbetar du med ett brett och tekniskt produktsortiment och är en nyckelperson i kontakten med både kunder och interna funktioner såsom försäljning, produktion och R&D. Du fungerar som den tekniska länken mellan kundens behov och våra lösningar, och bidrar aktivt till att skapa värde genom teknisk expertis och kundfokus.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Rekommendera tätningar och tätningsmaterial för kundspecifika applikationer
Hantera kvalitetsrelaterade frågor och kundkrav för både befintliga och nya produkter
Följa teknikutvecklingen inom våra kunders industrier och segment
Ge bred teknisk support till både kunder och säljorganisation
Säkerställa snabb och tydlig återkoppling samt noggrann uppföljning av ärenden
Hantera flera parallella uppgifter i en dynamisk och varierad arbetsvardag
Vem är du?
Du har med fördel en teknisk utbildning eller ett starkt teknikintresse, och trivs med att vara en viktig kontaktpunkt i frågor som rör både teknik och kvalitet. Du är lyhörd, lösningsorienterad och har förmågan att växla mellan enklare tekniska anpassningar och mer komplexa utmaningar.
Du arbetar strukturerat och effektivt med administration och dokumentation. Du har ett tydligt kundfokus, tar ansvar och kommunicerar proaktivt för att möta och överträffa kundens förväntningar. Du uppskattar kundkontakt och tycker om att stötta kollegor i tekniska frågor.
Erfarenhet av polymera produkter, såsom tätningar, eller från industrier där tätningar är kritiska komponenter är meriterande. Du är bekväm med att kommunicera på engelska i både tal och skrift. Du är praktiskt lagd, tekniskt nyfiken och motiveras av att bidra till snabba, fungerande lösningar - samtidigt som du utvecklas i din roll.
Om Trelleborg Sealing Solutions
Trelleborg Sealing Solutions är en global ledare inom tätningslösningar och en självklar partner till några av Sveriges mest framgångsrika industriföretag. Från våra moderna lokaler i centrala Jönköping levererar vi varje dag expertis inom försäljning, teknisk support, kundservice och utveckling. Våra lösningar är ofta avgörande för kundernas mest kritiska applikationer, och det är just den utmaningen som driver oss framåt.
Här blir du en del av ett globalt företag med stark lokal förankring, där vardagen är både dynamisk och inspirerande. Vi gillar att vara bäst på det vi gör, vi utvecklas tillsammans och vi firar våra framgångar med stolthet. Hos oss finns alla möjligheter för dig som vill växa och ta nästa steg i karriären.
Din ansökan
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta Hanna Åstrand på hanna.astrand@onepartnergroup.se
. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
