Application Engineer inom green tech
Friday Väst AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Friday Väst AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en av de snabbast växande marknaderna inom den gröna omställningen — och vara med och bygga framtidens energisystem? Vår kund växer kraftigt inom energilagring och söker nu en Applikationsingenjör som vill bli en del av deras växande teknikteam i Stockholm. Här får du arbeta nära verkliga projekt, internationella leverantörer och storskaliga batterianläggningar som möjliggör utbyggnaden av sol- och vindkraft i Norden.Publiceringsdatum2026-06-02Om tjänsten
Inom energilagring arbetar vår kund som EPC-leverantör (totalentreprenör) – de designar, upphandlar och levererar kompletta batterianläggningar till kunder i hela Norden. De tillverkar inte systemen själva utan ansvarar för helheten: teknik, integration, leverans och funktion. Marknaden för energilager växer snabbt globalt, och de har nyligen säkrat flera stora projekt — vilket gör att de nu behöver förstärka sitt ingenjörsteam. Du blir en del av ett applikationsingenjörsteam och arbetar brett med tekniken bakom storskaliga energilager. Rollen som Applikationsingenjör kombinerar tekniskt projektstöd med systemutveckling och leverantörssamarbete. Det här är en roll för dig som vill förstå hela systemet, inte bara en enskild komponent.
Vad gör den här rollen unik?
Du får arbeta i en av energibranschens hetaste tillväxtområden med helhetsperspektiv på stora energisystem. Du samarbete med världsledande leverantörer och får snabb kompetensutveckling - 1 år i branschen kan motsvara flera års erfarenhet i traditionell industri. Du anslutet till ett litet växande team med stort inflytande, i en internationell arbetsmiljö, med cirka 50 resdagar globalt per år. Ingen dag är sig lik och du arbetar i en dynamisk arbetsmiljö.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
1. Teknisk support i projektleveranser
Stötta projektledare med teknisk kompetens
Ta fram och hantera teknisk dokumentation och ritningar
Arbeta med:single line diagrams
site layouts
kommunikations- och systemritningar
Delta i Factory Acceptance Tests hos leverantörer globalt
Teknisk support ute på site under installation och driftsättning
2. System- och applikationsutveckling
Vidareutveckla portföljen av energilagringslösningar
Samarbeta med internationella underleverantörer
Optimera systemdesign och dimensionering av batterilager
Arbeta med nätkrav och grid codes
Utveckla interna tekniska verktyg och arbetssätt
Du arbetar nära technical leads och kommer över tid kunna ta tekniskt ansvar för egna projekt
Vi söker dig som:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom elektroteknik/elkraft
Har minst 1 års arbetserfarenhet av liknande uppgifter
Grundläggande förståelse för elkraftsystem
Talar och skriver flytande svenska och engelska, då båda språken används i det dagliga arbetet
Meriterande:
2-5 års erfarenhet inom liknande arbetsuppgifter
Erfarenhet från elkraft, energi, sol-, vind- eller batterisystem
AutoCAD eller liknande CAD-verktyg
Som person ser vi att du är självständig, nyfiken och lösningsorienterad. Du trivs i en dynamisk miljö med högt tempo där du vill lära dig snabbt och ta ansvar. Du gillar variationen mellan teknik, projekt och samarbete. Det här är inte en tungt processstyrd industrimiljö - tjänsten passar dig som gillar att bygga något nytt.
Om anställningen:
Detta är en rekrytering där du kommer bli anställd direkt hos kundföretaget. Friday ansvarar för rekryteringsprocessen och alla frågor hänvisas till Friday. Innan en anställning kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Övrig info:Omfattning: Heltid
Start: Omgående
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Alice Tegebro, alice.tegebro@friday.se
Lön: Fast månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Om Friday:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9940909