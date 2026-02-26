Apotekschef till Kronans Apotek Eksjö
2026-02-26
Välkommen till vår värld! Vår vision är en värld som mår bra, och du kan hjälpa oss att göra den visionen verklig. Vi tror att meningsfulla arbetsuppgifter, starka teamrelationer och en generös dos skratt skapar en arbetsmiljö som inspirerar och stärker oss och alla våra kunder. Med fokus på både här och nu, samt på framtiden - bidrar vi tillsammans till en värld som mår bra!
Din roll som apotekschef för Kronans Apotek i Eksjö Vi söker en engagerad apotekschef till vårt fina apotek i Eksjö! Apoteket är beläget mitt i gamla stan och i närområdet finns det små fina butiker och mysiga fik. Den typiska kunden hos oss är barnfamiljer, äldre, egenvårdskunder, receptkunder och på sommaren kommer det många turister. Du kommer arbeta tillsammans med ett team bestående av 2 farmaceuter som gemensamt tar stort ansvar för apoteket och skapar kundupplevelser i världsklass. Arbetet är både strategiskt och operativt, och innebär ett helhetsansvar för apotekets utveckling och framgång. I rollen ingår bland annat att:
- Stärka verksamheten och skapa motivation och engagemang i teamet.
- Säkerställa bästa möjliga patientrådgivning och en kundupplevelse av högsta kvalitet.
- Ansvara för ekonomi, budget och resultatuppföljning.
- Initiera och utveckla lokala samarbeten och relationer i närområdet.
- Ha fullt ansvar för personal, arbetsmiljö och kvalitet.
- Säkerställa en välfungerande bemanning genom effektiv schemaläggning.
- Attrahera, rekrytera, behålla och utveckla medarbetare på apoteket.
- Leda och utveckla verksamheten och teamet mot uppsatta mål.
- Främja delaktighet och en positiv gruppdynamik på apoteket.
Apoteket är öppet 10:00-18:00 på vardagar, 10:00-14:00 på lördagar. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med inledande provanställning. Du kommer att jobba tillsammans med regionchef Malin. Start enligt överenskommelse.
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Kanske har du tidigare erfarenhet av en ledande roll eller är nyfiken och redo att ta nästa steg som apotekschef hos oss i Eksjö. För att trivas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att engagera andra och bidra till motivation i teamet. Eftersom du kommer arbeta mot mål ser vi att du är strukturerad, positiv, handlingskraftig och lösningsfokuserad.
Din ansökan Om detta låter som rätt utmaning för dig tveka inte att skicka din ansökan till oss. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. I din ansökan vill vi ha ditt CV eller din LinkedInprofil. Personligt brev? Det kan du skippa! Vi är intresserade av din kompetens, lära känna dig gör vi vid en eventuell intervju.
I slutet av rekryteringsprocessen tillämpar vi en bakgrundskontroll på samtliga personer vi vill anställa, oavsett roll eller funktion. Då vi enbart tillämpar detta på slutkandidat informerar vi mer om det längre fram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi bryr oss mer - och det är även något vi delar med våra fackliga parter och tillsammans arbetar vi för en värld som mår bra. För att komma i kontakt med våra fackliga representanter kan du maila Stephanie Nielsen på Unionen via stephanie.nielsen@kronansapotek.se
eller Aisha Karimi på Sveriges Farmaceuter via af.kronan@sverigesfarmaceuter.se
. Vill du fördjupa dig i vårt kollektivavtal? Du hittar hela avtalet här!
Så vilken väg vill du ta för att upptäcka din fulla potential? Leda, bredda eller djupa - valet är ditt!
Vi tror på att varje medarbetare har sin egen unika resa att göra, och vi är här för att stötta dig på den resan. Genom Må-bra samtal och vår kompetenstidsplan skräddarsyr vi en utvecklingsväg som passar just dig. Kanske vill du bli apotekets stjärna i kundservice, eller kanske lockar det dig att dyka djupare in i vår digitala värld? Möjligheterna är oändliga! Ersättning
Kronans Apotek AB
https://www.kronansapotek.se/
