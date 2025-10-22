Antistilla söker barnskötare
2025-10-22
Barnskötare och resurs till Antistilla förskola på Norra Lagnö
Vi söker dig som vill bli en del av vårt engagerade och positiva arbetslag på Antistilla förskola!
Just nu söker vi en barnskötare till barngrupp samt två deltidsanställda resurser som arbetar stödjande i barngrupp.
Om tjänsterna
Barnskötare: Tjänsten innebär arbete i barngrupp tillsammans med kollegor i ett välfungerande team. Du deltar i planering, genomförande och reflektion kring verksamheten utifrån läroplanen för förskolan.
Resurs i barngrupp (2 tjänster): Du arbetar stödjande i barngruppen för att skapa trygghet, delaktighet och utveckling för alla barn. Tjänsterna är deltid, med möjlighet till viss flexibilitet i omfattning.
Om dig
Vi söker dig som har barnet i fokus, är positiv, lyhörd och flexibel i tanke och handling.
Du har förmåga att skapa lust och glädje i lärandet och vill tillsammans med dina kollegor bidra till att göra barnens dagar till de allra bästa.
Erfarenhet av arbete i förskola är meriterande men inget krav, liksom utbildning som barnskötare eller annan pedagogisk bakgrund.
Antistillas vision är "En kropp och knopp i balans". För oss är fysisk aktivitet och tankearbete lika viktigt. Vi har en fantastisk utemiljö och en unik gymnastikhall där samtliga grupper har rörelsepass varje vecka.
Förskolan ligger på Norra Lagnö, 5 km från Gustavsbergs centrum, ca 20 minuter med bil från Slussen.Övrig information
Tillträde: Januari 2026 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare eller tidsbegränsad anställning med möjlighet till förlängning
Urval och intervjuer sker löpande
Gå gärna in på vår hemsida www.antistilla.se
för mer information om vår verksamhet.
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: N.camilton@antistilla.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Antistilla AB
(org.nr 556622-9851)
Toivov 8 (visa karta
)
134 32 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Antistilla AB Jobbnummer
9570050