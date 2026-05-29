Antagningssamordnare
Avdelningen för student- och utbildningsstöd
Hos oss på SLU:s avdelning för student- och utbildningsstöd får du en nyckelroll i arbetet med att ge studenter från hela världen en smidig och rättssäker väg in i utbildning - och vidare ut i yrkeslivet. Här kombinerar du administration med samhällsnytta, i en dynamisk miljö där internationella perspektiv, kvalitet och studentservice står i fokus.
Nu söker vi dig som vill arbeta som antagningssamordnare (produktionsansvarig, PA) inom enheten för studieadministration och mobilitet på campus Ultuna eller Alnarp.
Om jobbet
Som antagningssamordnare (produktionsansvarig, PA) har du ett tydligt ansvar för planering och ledning av det praktiska antagningsarbetet och är kontaktperson för den samordnade antagningen. I din roll koordinerar du hela antagningsomgången och gör behörighetsbedömningar av sökande med både utländska och svenska meriter. SLU har totalt tre PA som tillsammans ansvarar för de olika antagningsomgångarna. Du är även en del av en större grupp med antagningshandläggare, vilka är placerade på campus Ultuna respektive Alnarp. Arbetet innebär också att du informerar om behörighets- och urvalsregler, bygger modeller i NyA, skriver yttrande till överklagandenämnden, tar fram och bearbetar statistik och medverkar i utarbetandet av olika underlag och remissvar. Du förväntas planera och genomföra möten och workshops. Därtill innebär arbetet att du samverkar inom vår avdelning och har kontinuerlig kontakt med studenter och personal på institutioner och fakultetskanslier. Tillsammans med våra andra antagningssamordnare för du dialog med fakulteter och institutioner om rutiner och utvecklingsområden.
Avdelningen har personal på SLU:s orter Ultuna, Alnarp, Umeå och Skara, vilket innebär att du behöver kunna resa till olika orter vid behov.
Din bakgrund
Vi söker sig som har:
Erfarenhet av antagningshandläggning inom universitet/högskola.
Akademisk examen, minst på kandidatnivå.
Goda kunskaper i systemen NyA och Ladok.
Goda färdigheter i Microsoft Office, särskilt Word, Excel och Outlook.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande är:
Erfarenhet av produktionsansvar/samordning inom antagning vid högskola/universitet.
Erfarenhet av arbetsledning/projektledning.
Vi söker dig som är ansvarstagande, trygg och stabil med god självinsikt och gott omdöme. Du är flexibel, har lätt för att ta dig an nya arbetsuppgifter och anpassa dig till förändringar. Därtill är du noggrann, har ett strukturerat arbetssätt och är van att fatta beslut utifrån gällande regelverk och tidsramar. Du ska trivas med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Eftersom du ska kunna stötta och samarbeta med kollegor och andra inom verksamheten behöver du vara lyhörd, tydlig, en god kommunikatör, serviceinriktad och ha lätt för att samarbeta.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-05-29Om företaget
Avdelningen för student- och utbildningsstöd är en avdelning inom universitets verksamhetsstöd. Vi svarar för administrativa och stödjande verksamheter som i huvudsak berör student- och utbildningsfrågor. De flesta av våra medarbetare finns på campus Ultuna men avdelningen har även personal på SLU:s orter Alnarp, Umeå och Skara.
Vi är 15 personer på enheten för studieadministration och mobilitet och vi arbetar främst med antagning, examen, studieavgifter, mobilitet, stipendier och tillgodoräknande.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Ultuna eller Alnarp
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Snarast, eller efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-06-25.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
750 07 UPPSALA
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Anna-Kari Trondman anna.kari.trondman@slu.se Jobbnummer
9936396