Vi söker en säljare/ chaufför till Online Stora Coop Ersboda i Umeå. Vad

Vi söker en säljare/ chaufför till Stora Coop Ersboda i Umeå. Vad söker du?
Coop Nord erbjuder omväxlande jobb med stora utvecklingsmöjligheter i en bransch i ständig förändring. Vi är målinriktade och brinner för att skapa branschens bästa kundmöte.
Hos oss arbetar vi hårt tillsammans varje dag för att hela tiden bli bättre och ge våra ägare, medlemmarna, största möjliga nytta. Om du är framåtlutad och gillar att vara i rörelse kommer du att trivas hos oss. Och vill du göra karriär så uppmuntrar vi till det!
Vi värdesätter en god balans mellan arbete och fritid och vill att du ska ha tid att njuta av ditt privatliv. I Umeå finns alltid något att hitta på! Här finns utöver ett blomstrande kulturliv utmärkta möjligheter till friluftsliv, med närhet till naturen och tillgång till bad, skidåkning.
I ditt arbete som säljare ingår att:
Skapa den bästa kundupplevelsen i butiken med ett personligt bemötande, matglädje och inspiration i fokus
Delta i relevanta delar av den dagliga butiksdriften
Bidra till en kultur där vi bryr oss om varandra och når resultat genom samarbete
Arbeta aktivt med hållbara val i butik
Plocka ihop våra kunders ordrar och leverera dem
Arbetstiderna varierar måndag-fredag allt emellan 6-19 där man som chaufför jobbar en dag vecka och sedan en kväll vecka. Tjänsten är en vikariat på 37,35 timmar i genomsnitt 22 juni tom 19 juli och sedan 27 juli tom 16 augusti med möjlighet till förlängning och extrajobb till hösten.
Vad krävs av dig?För att du ska trivas i rollen som säljare tror vi att du
älskar service och kundkontakt
är en lagspelare
trivs med ett varierat arbete och ett högt tempo
är nyfiken att lära dig nya saker
B-körkort manuellt är ett krav
Fina förmånerFörutom ett kul jobb där du har stora chanser att utvecklas erbjuder vi också en hel del förmåner, som friskvårdsbidrag, lojalitetsrabatt och chans till bonus. Vi tror att där finns något som passar dig. Läs mer om alla våra förmåner på coopnord.se coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Nord/jobba-hos-oss/
Visst låter det intressant? Bra! Vi ser fram emot din ansökan.
Ansökningsprocessen
Som ett led i vårt arbete mot en så rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess som möjligt har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai. Efter ansökan kommer du om du är aktuell för tjänsten att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Genomför den så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 10-15 min att genomföra. Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
För att dina personuppgifter ska behandlas korrekt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar via mejl kommer inte med i vårt urval pga GDPR-rutiner.
Coop Nord är en konsumentförening som ägs av över 335 000medlemmar. Vi är den enda genuint norrländska matvarukedjan och harrunt 85 butiker i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
I Coop Nord jobbar vi hårt tillsammans för att ge våra medlemmar största möjliga nytta. Varje dag ska dehitta prisvärd, hållbar matglädje till fest och vardag i våra butiker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09
Via Coop Nords hemsida Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Nord Ekonomisk förening
UMEÅ
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stora Coop Ersboda Kontakt
Säljchef
Erika Nordengren erika.nordgren@coopnord.se Jobbnummer
9936381