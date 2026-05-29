Personlig assistent - Vill du hjälpa mig att få vardagen att fungera?
Personlig assistent sökes till kvinna i Ösmo
Jag är en 45-årig kvinna och trebarnsmamma bosatt i Ösmo som nu söker en personlig assistent.
Arbetet innebär att ge stöd i min vardag, både med praktiska sysslor i hemmet och vid aktiviteter utanför hemmet. Jag har behov av hjälp med att skapa struktur, upprätthålla rutiner samt att vara ett stöd i olika situationer i vardagen. Du arbetar nära mig och vi gör många moment tillsammans, då det är viktigt att jag är delaktig.
Om mig
Jag lever med långvarig smärta som ibland kan orsaka kramper liknande epileptiska anfall. Jag har även en tarmsjukdom med stomi. Trots detta har jag en positiv inställning till livet och ett aktivt intresse för bland annat natur, promenader, musik (särskilt techno), bio och sportevenemang.
Kvalifikationer och egenskaper
Du har en god fysisk (arbetet kan innebära tunga lyft)
Du arbetar självständigt och tar egna initiativ
Du kan behålla lugnet i stressade situationer
Du är djurvän, precis som jag (hund finns i hemmet)
Du har goda kunskaper i svenska språket, då det är viktigt att du kan förstå och kommunicera tydligt även i situationer där jag själv har svårt att uttrycka mig
Du får gärna ha tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent men det viktigaste är att vi trivs ihop!
Timanställning
Tjänsten innebär att du arbetar vid behov för att avlasta ordinarie assistenter, exempelvis vid semester, sjukskrivningar och annan frånvaro
Arbetsplats: Ösmo
Arbetstider: enligt överenskommelse
Jag söker främst en kvinna mellan 25-45 år. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Jag värdesätter flexibilitet och erbjuder detsamma tillbaka.
Är du intresserad är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Jag ser fram emot att höra från dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
148 30 ÖSMO Arbetsplats
Ösmo Jobbnummer
9936382