Nu söker vi en Sjuksköterska till vårdcentralen Tingsryd!
2026-05-29
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till primärvården! Ett verksamhetsområde som står inför en spännande framtid med utveckling av god och nära vård. Primärvården består av 21 offentligt drivna vårdcentraler, 1177 vårdguiden samt familjehälsan och En väg in för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för våra patienter, att Kronobergarna ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens i rätt tid och på rätt vårdnivå.
På vårdcentralen Tingsryd erbjuder vi grundläggande hälso- och sjukvård för alla åldrar, rådgivning, rehabilitering, förebyggande hälsoinsatser, barnhälsovård och psykiatri-kompetens. Vi är ett välfungerande och trevligt team med flera olika yrkeskategorier. Vårt motto är att alltid ha patienten i centrum och vår värdegrund är respekt för människan.
Vi söker nu efter en engagerad sjuksköterska eller distriktssjuksköterska som vill bli en del av vårt team.
Varmt välkommen med din ansökan till oss på vårdcentralen Tingsryd!
Arbetsuppgifter
Det bästa med att jobba som distriktssköterska/sjuksköterska på en vårdcentral är att få möta patienter i alla åldrar och livssituationer. Vi tar emot barn, vuxna och äldre som behöver råd eller vård. En del träffar vi väldigt sällan och andra mer regelbundet. Vi arbetar både utifrån ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv, men även med akuta symtom.
Dina arbetsuppgifter kommer att inkludera distriktssköterskemottagning, telefonrådgivning, tidsbokning och mottagningsarbete. Är du intresserad så finns det goda möjligheter att fördjupa dig inom några av våra specialistmottagningar utefter din kompetens, erfarenhet och intresse.
Som distriktssköterska/sjuksköterska inom primärvården bidrar du även med din kompetens på vår jourläkarcentral. Där finnas vi till för våra medborgare, helger och vardagar efter kl. 17. Vi är många som delar på uppdraget och vi erbjuder dig en särskild introduktion för jourläkarcentralen, allt för att du ska känna dig trygg och kunna utvecklas i ditt uppdrag.
Om du funderar på att flytta hit erbjuder vi dig inflyttarservice, det vill säga ett antal tjänster som ska göra det lättare att etablera sig som nyinflyttad i Kronoberg. Läs mer om det och våra andra förmåner här: https://www.regionkronoberg.se/jobb-och-utbildning/formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från vårdcentral eller mottagningsarbete.
Arbetet kräver en förmåga att växla mellan självständiga uppgifter och samarbete i team. Ett strukturerat och ansvarsfullt arbetssätt är viktigt, liksom att kunna anpassa sig när situationer förändras. Digitala verktyg ingår som en naturlig del av vardagen och används för att stödja verksamheten.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas på vårdcentralen Tingsryd behöver du precis som vi, värna om vänligt bemötande och hög kompetens. För dig är det självklart att bidra till ett gott arbetsklimat på arbetsplatsen och du står upp för vår gemensamma värdegrund, respekt för människan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Inför anställning begärs utdrag av misstanke- och belastningsregistret av arbetsgivaren.
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 340/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065)
Södra Järnvägsgatan 1 (visa karta
)
351 85 VÄXJÖ Arbetsplats
Region Kronoberg, Primärvården Kontakt
Avdelningschef Vc Tingsryd
Malgorzata Knap malgorzata.knap@kronoberg.se 079-0675054 Jobbnummer
9936386