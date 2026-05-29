Handläggare inom behörighets- och kontrollsystem
Selecta Recruitment AB / Administratörsjobb / Norrköping Visa alla administratörsjobb i Norrköping
2026-05-29
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Selecta Recruitment AB i Norrköping
, Linköping
, Sundbyberg
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Ort: Norrköping
Omfattning: Heltid, 100 %
Uppdragsperiod: 1 juli 2026 - 30 juni 2027
Distansarbete: Möjlighet till distansarbete upp till 49 % efter överenskommelse
Om uppdraget
Vi söker nu en handläggare inom behörighets- och kontrollsystem för ett konsultuppdrag hos en myndighet i Norrköping.
I rollen kommer du att arbeta med administration, granskning och tilldelning av behörigheter i olika system. Du säkerställer att rutiner och processer för behörighetshantering samt livscykelhantering följs på ett korrekt och strukturerat sätt.
Du fungerar även som stöd och rådgivare till chefer och behörighetsbeställare. Vid behov deltar du i testarbete, rättar avvikelser och stöttar organisationens arbete med revisioner och kontroller kopplade till behörigheter och säker korthantering.Publiceringsdatum2026-05-29Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
administrera och tilldela behörigheter i olika system
granska behörighetsbeställningar och säkerställa att rätt processer följs
stödja chefer och behörighetsbeställare i frågor kopplade till behörighetshantering
hantera ärenden inom behörighet, IT-support och kontrollsystem
delta i testarbete vid behov
rätta avvikelser och bidra i arbetet med revisioner och kontroller
arbeta enligt fastställda rutiner för säker korthantering och livscykelhanteringKvalifikationer
För att vara aktuell för uppdraget behöver du ha:
minst 3 års arbetslivserfarenhet av behörighetshantering
minst 3 års arbetslivserfarenhet av ärendehantering
minst 3 års arbetslivserfarenhet av IT-supporthantering
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete i supportprocess
erfarenhet av roller där god service och professionellt bemötande varit en naturlig del av arbetetDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och strukturerad. Du trivs i en administrativ roll där säkerhet, ordning och tydliga processer är viktiga. Du har lätt för att samarbeta med olika funktioner i en organisation och kan ge ett professionellt stöd till både chefer och beställare.
Du är trygg i att arbeta med ärenden, följa rutiner och hantera uppgifter där kvalitet och korrekthet är avgörande.
Anställningsform
Detta är ett konsultuppdrag på heltid med start den 1 juli 2026 och planerad uppdragsperiod till och med den 30 juni 2027.Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV på svenska. Urval sker löpande.
Märk ämnesrad i mail vid ansökan med: Ansökan - Handläggare inom behörighets- och kontrollsystem Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@selectarecruitment.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039)
602 08 NORRKÖPING Jobbnummer
9936392