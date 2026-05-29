Handläggare materiel på 161.Strilbataljonen till F 16, FM-anläggning Bålsta
Försvarsmakten / Administratörsjobb / Upplands-Bro Visa alla administratörsjobb i Upplands-Bro
2026-05-29
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Upplands-Bro
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där struktur, samordning och ansvar är avgörande för att verksamheten ska fungera? Hos oss får du möjlighet att bidra till Sveriges försvar samtidigt som du arbetar i en professionell miljö med engagerade kollegor och varierande arbetsuppgifter.
161.Strilbataljonen verkar dygnet runt, året runt och är en central del av Sveriges luftförsvar. Vi söker nu en civil handläggare materiel till FM-anläggning Bålsta som vill bidra till att utveckla och säkerställa bataljonens materiel- och logistiktjänst.
Om enheten
161.Strilbataljonen tillhör Upplands flygflottilj F 16 och ansvarar för stridsledning och luftbevakning. Förbandet verkar på flera orter i Sverige och utgör en viktig del av Sveriges och Natos samlade luftförsvar.
Tjänsten är placerad vid FM-anläggning Bålsta där verksamheten bedrivs i en komplex och säkerhetsklassad miljö med höga krav på samordning, flexibilitet och ansvarstagande.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som handläggare materiel arbetar du med att samordna, följa upp och stödja verksamheten inom materiel- och logistiktjänst. Du kommer vara en viktig stödfunktion för kompani och bataljon inom bland annat materieladministration, beställningar, inventeringar och uppföljning.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Materielhantering i Försvarsmaktens stödsystem PRIO och LIFT
Beställning, uppföljning och inventering av materiel
Hantering av TO och övriga materielrelaterade ärenden
Samordning av verksamhetens behov inom materiel och logistik
Administration av fordon, hyrbilar och övriga gemensamma resurser
Samordning och uppföljning av utbildningar och behörigheter
Stöd inom brandskydds-, miljö- och säkerhetsarbete
Administrativt stöd till verksamheten inom exempelvis telefoni, IT och gemensamma resurser
Samverkan med interna och externa stödfunktioner
Övriga förekommande uppgifter inom stab och service utifrån verksamhetens behov
Arbetet sker i nära samarbete med flera funktioner inom bataljonen och ställer höga krav på servicekänsla, struktur och förmåga att självständigt driva uppgifter framåt.
Inom Försvarsmakten jobbar vi alltid som ett lag. Vår organisation bygger på samarbete, anpassningsförmåga och ett gemensamt ansvar för helheten. Det innebär att vi alla är beredda att stötta varandra, ibland även utanför vår egen kompetens- och komfortzon. Därför kan du som medarbetare ibland komma att ställas inför nya typer av uppgifter. Det är en naturlig del av arbetet i Försvarsmakten som tjänar både myndigheten och medarbetarens utveckling väl, och du kommer aldrig ges en uppgift som du inte får förutsättningarna att klara av.
KRAV
Kvalifikationer
Gymnasieexamen
Erfarenhet av administrativt arbete inom logistik, materiel eller service
Goda kunskaper i Microsoft Office
Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens stödsystem PRIO och/eller LIFT
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Grundläggande kunskaper i engelska
B-körkort
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du har ett gott ordningssinne och trivs med att arbeta i en verksamhet där arbetsuppgifterna varierar och där tempot periodvis kan vara högt. Du har god samarbetsförmåga och hög servicekänsla samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Rollen kräver hög integritet, flexibilitet och ett naturligt säkerhetsmedvetande. Du är prestigelös och hjälper gärna till där verksamheten behöver stöd. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
Erfarenhet av materiel- och logistiktjänst i säkerhetsklassad verksamhet
Erfarenhet av inventering, beställning och uppföljning av materiel
Erfarenhet av arbete med SBA, miljö- eller brandskyddsarbete
Behörighet eller erfarenhet inom IFTEX och/eller BVKF
Erfarenhet av service- och samordningsarbete
Truckkort och militära fordonsbehörigheter
Erfarenhet av att stödja flera verksamhetsområden samtidigt
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).
Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten kan tillämpa sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Bålsta. F 16 har även verksamhet på andra orter, vilket kan medföra enstaka tjänsteresor
Arbetstid: I huvudsak dagtid. Kväll- och helgtjänstgöring kan förekomma vid övningsverksamhet
Tillträdesdatum: Snarast, enligt överenskommelse
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Befattning: Civil
Upplysningar om befattningen:
Rekryterandechef, John Gunnarsson
E-postadress: mailto:john.gunnarsson@mil.se
Information om rekryteringsprocessen:
HR-generalist, Sara Blom
Mejl: mailto:F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Eric Masser, tfn 076-011 42 30
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-06-08. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
746 27 BÅLSTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9936387