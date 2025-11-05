Ansvarig massageterapeut
2025-11-05
Vi på Örums Nygård Gårdshotell, Spa & Konferens söker nu en ny massageterapeut som vill ta ansvar för våra behandlingar och vara en del av vår rofyllda miljö på vackra Österlen. Hos oss möts gäster året runt för avkoppling, god mat och stilla stunder i vårt spa. Vi erbjuder olika typer av massage- och spabehandlingar och söker nu dig som vill driva och utveckla denna del av vår verksamhet.
Vi söker dig som
Har massageutbildning och erfarenhet av att ge både massage- och spabehandlingar
Kan arbeta både helger och vardagar, utifrån våra gästers önskemål
Är egen företagare eller vill bli det - vi är öppna för olika upplägg och samarbeten
Vill arbeta i en harmonisk miljö där kvalitet, omtanke och personligt bemötande står i fokus
Kanske driver du redan en egen verksamhet och söker en plats att ta emot kunder på, eller vill komplettera ditt nuvarande arbete med att ge behandlingar till våra gäster. Tillsammans hittar vi ett upplägg som passar båda parter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: jeanna@orumsnygard.se Omfattning
