Ansvarig Bartender på Chapter House
English Kitchen AB / Servitörsjobb / Växjö
2025-08-25
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
Visa alla jobb hos English Kitchen AB i Växjö
Nu söker vi en ny stjärna till vår GINBAR på CHAPTER HOUSE i Växjö.
Vi söker en sprudlande glad Bartender som kan ta ansvaret i vår GINBAR.
Vi söker dig med lång erfarenhet av baryrket och specifik erfarenhet av följande arbetsområden:
Sätta drinkmenyer
Göra beställningar och inköp
Hushålla med resurser
Sortimentsansvar
Chapter House öppnade 2015 och är en mysig Gastropub i centrala Växjö med fokus på hantverksmässigt producerat öl från hela världen. Vi har alltid minst 150 olika ölsorter, varav 16 olika på kran.
Längst in i vår källarpub finns också vår omtalade Ginbar. Den enda i stan! Här hittar du välskakade och spännande välkomponerade gindrinkar och experimentella cocktails för alla smaker.
Vi söker nu en höjdare på att skaka drinkar. Du ska ha god kännedom om gin och cocktails och älska att experimentera med smaker. Vi söker en person med yrkesstolthet och som brinner för ditt jobb och ansvar.
Vi söker dig med följande kriterier:
Utbildad bartender eller likvärdig erfarenhet
God dryckeskunskap, framförallt GIN och Öl
Kreativitet att kunna sätta drinkmenyer
Goda kunskaper inom alkoholservering och matservering.
Du ska vara väl insatt i alkohollagen och dess betydelse i praktiken.
En glad och serviceminded bartender som brinner för serviceyrket
Ansvarstagande och stresstålig
God kännedom om hygien
Är du en superhärlig person som älskar att jobba i team och som sprider positiv energi omkring dig?
Sök då jobbet hos oss!
Tjänsten kommer även bestå av att arbeta i restaurangen, servera mat, städ och allmänna servis sysslor.
Tjänstgöringsgrad: 85% - går att diskutera
Sök tjänsten via Mail: ellie@chapterhouse.se
Märk din ansöka med "BARTENDER" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
via mail
E-post: ellie@chapterhouse.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BARTENDER". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare English Kitchen AB
(org.nr 556999-2588)
Klostergatan 7 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Kontakt
Restaurangchef
Ellie Josefsson ellie@chapterhouse.se Jobbnummer
9473800