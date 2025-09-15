Anskaffare Inköp
2025-09-15
Söker du möjligheten att komma in på Inköp? En av våra medarbetare har nu valt att gå vidare varpå vi söker en ersättare där du kommer att jobba med inköp av specialsortiment.
Vad innebär det att jobba som Anskaffare?
Som anskaffare arbetar du på anskaffningsavdelningen som består av 6 personer, som är en del av vår inköpsavdelning. Du rapporterar till Inköpschef.
Ditt huvudsakliga ansvarsområde innebär att Du stödjer vår säljkår med att hitta, förhandla och upprätta artiklar som inte är en del av vårt standardsortiment. Du kommer att ta in offerter, lägga upp artiklar i vårt affärssystem, bevaka order, hantera fakturaavvikelser från leverantörer, guida säljarna och butikerna i frågor kring anskaffningsartiklar osv.
Vi ser att du
Gillar känslan av lagspel, är noggrann och gillar att jobba ärendebaserat. Du har lätt för att knyta nya kontakter och att jobba i team där du kommer sitta i öppet kontorslandskap tillsammans med övriga anskaffare.
Som person är du serviceinriktad, kommunikativ, strukturerad, stresstålig, har skinn på näsan, är självgående och drivande. Du har en god samarbetsförmåga, är initiativrik och har en analytisk förmåga. Du gillar att vara spindeln i nätet där interna och externa kontaktytor är avgörande för att nå resultat.
• Du har minimum en gymnasial utbildning
• Du har en god datorvana och har goda kunskaper inom Office-paketet, särskilt Excel och Word.
• Du hanterar svenska och engelska i tal och skrift.
• Förhandlingsvana
Meriterande:
• Eftergymnasial utbildning inom teknik, ekonomi, logistik eller inköp
• Erfarenhet från affärssystem och/eller ärendehanteringssystem
• Tidigare erfarenhet från inköp
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig ett arbete där flexibilitet möter ansvar, och personlig samt yrkesmässig utveckling står i fokus. Du befinner dig nära till beslut och kommer att ha god möjlighet att påverka. Du får tillgång till förmåner såsom förskottssemester, lunchbidrag, friskvårdsbidrag, förmånscykel, personalrabatter samt den tekniska och digitala utrusning som krävs för jobbet. De flesta roller hos oss ger möjlighet till distansarbete i samråd med chef, vi erbjuder kompetensutveckling och du deltar i vårt belöningsprogram.
Vi är ett av världens största familjeägda företag där vår familjära atmosfär och framåtanda är tydlig. Vi investerar i våra medarbetare och är övertygade om att medarbetarna är skillnaden som gör skillnad där vi tar vara på goda idéer och värdesätter ditt unika perspektiv.
Våra värdeord - Drivkraft, Mod, Ansvar och Samarbete - speglar vilka vi är, både som individer och som företag. Vår värdegrund är hjärtat i vår företagskultur och speglar både vår historia och vår ambition. Den leder oss i vårt arbete för att skapa hållbar och lönsam tillväxt. När vi konsekvent fattar beslut i linje med våra värderingar, rör vi oss steg för steg mot vår vision.
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Placeringsort: Örebro - vårt huvudkontor
Övrigt: Vi söker dig som har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet eller annan kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om ansökan
Rekryteringsarbetet pågår löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan. Din ansökan bör bestå av bifogat CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och vad du kan bidra med. Sista 30 september 2025.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från säljare och rekryteringsföretag.
Kontaktperson är Inköpschef Selma Terzic, 070-2834714
• Första steget i rekryteringsprocessen är kontinuerlig granskning av ansökningar av rekryterande chef och HR partner, som resulterar i ett första urval av kandidater. Räkna med återkoppling inom 2 veckor med besked om du går vidare i processen.
• Vi använder personlighetstester i processen. Om du går vidare kontaktar vi dig via telefon eller email för en första intervju som kan ske digitalt. Håll därför koll på din mailbox.
• Vi genomför en fysisk 2a intervju för de kandidater som därefter går vidare.
• Vi tar referenser från tidigare arbetsgivare och kan komma att tillämpa provanställning.
• Vi kan komma att begära utdrag ur belastningsregistret i samband med rekryteringen.
Om Würth
Würth Svenska AB erbjuder högkvalitativa förbrukningsprodukter, handverktyg och personligt skydd till kunder inom bygg, installation, industri och fordonsbranschen. Vi gör detta genom en kombination av digitala lösningar, ett brett tjänsteutbud och personlig service som förenklar våra kunders yrkesvardag. Vi levererar rätt mängd, i rätt tid och på rätt plats. Att göra affärer med oss är enkelt, hållbart och personligt.
Würth är världens ledande leverantör av förbrukningsmaterial till företag inom fordon, industri, bygg och hantverk. Koncernen finns i 84 länder och har nära 100 000 anställda.
Detta är ett heltidsjobb.
Würth Svenska AB (org.nr 556109-3021)
Würth Jobbnummer
