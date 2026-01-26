Ansia Badpark - Badvärd
2026-01-26
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Vill du vara med och skapa fantastiska upplevelser för våra gäster? Ansia Badpark söker säsongsarbetare inför sommaren 2026.
Ansia Badpark ska under sommarhalvåret erbjuda bad, lek, och motion för Lyckselebor och turister. Vår önskan är att alla badgäster får en rolig upplevelse i en välskött och trygg anläggning. På Ansia Badpark arbetar därför personalen engagerat mot tydliga mål med ett gott värdskap.
Som badvärd vid Ansia Badpark är du en del av ett härligt gäng som arbetar för att ge våra gäster högsta möjliga service med ett värdskap i världsklass. I rollen som badvärd arbetar du ute i parken och genom badbevakning bidrar du till att hålla en hög nivå på säkerhet och trivsel. Badvärdar är badparkens ansikte utåt och det är en utmaning att kombinera ett bra värdskap med hög säkerhet. Om olyckan är framme kan din insats vara livsavgörande. I arbetsuppgifterna ingår även viss lokalvård och städning utomhus, samt övriga på anläggningen förekommande arbetsuppgifter.
Är du intresserad av uppdraget välkomnar vi dig till informationsträff på MB Borgen den 19 februari kl 18.00, där vi kommer berätta mer om badvärdsrollen och Ansia Badpark, samt rekryteringsprocessen och den utbildning som erbjuds våra säsongsarbetare. Vi bjuder på fika och du ges möjlighet att träffa personal som vanligtvis jobbar på badparken.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som är minst 18 år och som är sim- och livräddningskunnig. Har du erfarenhet av liknande arbete och/eller arbete inom turistnäring är det meriterande. Har du språkkunskaper utöver svenska är det också meriterande. Alla som jobbar på badparken får utbildning i livräddning, HLR, värdskap samt hur de praktiska arbetsuppgifterna ska utföras.
Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft. Stor vikt kommer därför att läggas vid personlig lämplighet.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk: www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk: www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Säsongsarbete 15/6 - 9/8 eller enligt överenskommelse.
Omfattning: 50-100% enligt överenskommelse.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen. Vi följer dock Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) för hur personer som inte fyllt 18 år får arbeta och kan därför ställa krav på en viss minimiålder beroende på typ av tjänst.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
Vi undanber oss all kontakt från annonssäljare som inte söker tjänsten.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in som badvärd hos oss på Ansia Badpark?
Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1269, senast 2026-02-28.
Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lycksele kommun
(org.nr 212000-2635), http://www.lycksele.se Arbetsplats
Lycksele Kommun Kontakt
Badmästare
Badmästare
Patrik Burman patrik.burman@lycksele.se 070-301 84 70
9704243