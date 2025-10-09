Annonsrubrik
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Nu söker vi en biståndshandläggare till Vuxenenheten!
Om verksamheten
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens Individ- och familjeomsorg är uppdelad i två enheter; Barn- och familjeenheten och Vuxenenheten. Enheterna leds av enhetschefer och gruppledare. Vi är drygt 50 medarbetare på IFO i Hallsberg. Biståndshandläggarna hör till vuxenenheten. Dit hör även socialsekreterare som handlägger försörjningsstöd, missbruk samt våld i nära relation samt öppenvård för missbrukare. Barn- och familjeenheten arbetar med handläggning av ärenden gällande barn och unga, familjerätt, familjehem och öppenvård.Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Som biståndshandläggare vid Vuxenenheten kommer du att arbeta med varierande arbetsuppgifter där du får stor användning av din förmåga att bemöta människor med olika förutsättningar som ibland befinner sig i svåra situationer. Arbetet innefattar att utreda, dokumentera, fatta beslut och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) för personer i åldrarna 18 år och uppåt, exempelvis hemtjänst och boendestöd samt enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) för barn och vuxna. Arbetet innebär en nära dialog med personer som ansöker om insatser och i vissa fall deras företrädare.
Arbetet innefattar dels handläggning av äldreomsorgsärenden samt handläggning av ärenden med inriktning mot socialpsykiatri eller LSS. Det finns även möjlighet att, tillsammans med kollegor, arbeta med rekrytering av uppdragstagare för kontaktperson/ledsagare samt matchning med brukare, aktuella för insatserna. Vi använder verksamhetssystemet LifeCare handläggare och tillämpar IBIC (individens behov i centrum) i vårt arbete, vilket är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleexamen från socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper gällande lagstiftning och meriterande är erfarenhet av handläggning. Du har goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal som i skrift samt har förmåga att anpassa informationen efter de personer du möter i ditt arbete. Du har även god datavana, förmågan att arbeta självständigt, strukturerat och kan prioritera arbetsuppgifterna.
Som handläggare krävs ett gott bemötande, god samarbetsförmåga och en förmåga att anpassa sig till ändrade omständigheter. Du är en person som tycker om problemlösning och att ta egna initiativ.
B-Körkort är ett krav.
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.Övrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning med start 2026-01-01, eller enligt överenskommelse.
Sysselsättningsgrad 100%.
Hallsbergs kommun erbjuder friskvårdsbidrag samt möjlighet till förmånscykel och semesterväxling.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2025-10-23.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Innan erbjudande om anställning inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer själv ett utdrag från polisens hemsida, "Kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret".
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000 Ersättning
Enhetchef
Susanne Lundberg susanne.lundberg@hallsberg.se 0582- 68 50 00 Jobbnummer
