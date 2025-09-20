Anlägningsarbetare

Familjen Andén AB / Anläggningsarbetarjobb / Bollebygd
2025-09-20


Publiceringsdatum
2025-09-20

Om företaget
Familjen Andén AB är ett mark- och anläggningsföretag med fokus på hög kvalitet, nöjda kunder och långsiktiga samarbeten. Vi utför allt från dräneringar och VA-arbeten till stensättningar, markplanering och trädgårdsanläggningar. Hos oss blir du en viktig del av ett sammansvetsat gäng där engagemang och yrkesstolthet står i centrum.

Dina arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Schakt och markplanering

VA-arbeten och dräneringar

Stensättning, plattläggning och murar

Förberedelser inför asfaltering och grönytor

Maskin- och handarbete i kombination

Vi söker dig som
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbeten (meriterande med utbildning inom anläggning eller maskinförarutbildning)

Är van att arbeta både självständigt och i team

Är noggrann, ansvarsfull och lösningsorienterad

Har B-körkort (krav), BE eller maskinförarbevis är meriterande

Vi erbjuder
Ett varierande och fritt arbete i ett stabilt företag

Möjlighet till vidareutveckling och utbildningar

God gemenskap i ett team med stark laganda

Kollektivavtal och marknadsmässig lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: oscar@jordgubben.nu

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Familjen Andén AB (org.nr 559217-6464)

Kontakt
Oscar Andén
oscar@jordgubben.nu

Jobbnummer
9518719

