Anlägningsarbetare
Familjen Andén AB / Anläggningsarbetarjobb / Bollebygd Visa alla anläggningsarbetarjobb i Bollebygd
2026-02-24
, Härryda
, Lerum
, Borås
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjen Andén AB i Bollebygd Publiceringsdatum2026-02-24Om företaget
Familjen Andén AB är ett mark- och anläggningsföretag med fokus på hög kvalitet, nöjda kunder och långsiktiga samarbeten. Vi utför allt från dräneringar och VA-arbeten till stensättningar, markplanering och trädgårdsanläggningar. Hos oss blir du en viktig del av ett sammansvetsat gäng där engagemang och yrkesstolthet står i centrum.Dina arbetsuppgifter
Som anläggningsarbetare hos oss kommer du bland annat att arbeta med:
Schakt och markplanering
VA-arbeten och dräneringar
Stensättning, plattläggning och murar
Förberedelser inför asfaltering och grönytor
Maskin- och handarbete i kombination
Vi söker dig som
Har erfarenhet av mark- och anläggningsarbeten (meriterande med utbildning inom anläggning eller maskinförarutbildning)
Är van att arbeta både självständigt och i team
Är noggrann, ansvarsfull och lösningsorienterad
Har B-körkort (krav), BE eller maskinförarbevis är meriterande
Vi erbjuder
Ett varierande och fritt arbete i ett stabilt företag
Möjlighet till vidareutveckling och utbildningar
God gemenskap i ett team med stark laganda
Kollektivavtal och marknadsmässig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: oscar@jordgubben.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjen Andén AB
(org.nr 559217-6464) Kontakt
Oscar Andén oscar@jordgubben.nu Jobbnummer
9760576