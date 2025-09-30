Anläggningsvaktmästare
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen / Fastighetsskötarjobb / Falkenberg Visa alla fastighetsskötarjobb i Falkenberg
2025-09-30
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen i Falkenberg
Här i Falkenbergs kommun kan du göra stor skillnad. Vårt jobb är att erbjuda god kommunal service i livets alla skeden. Vi är också med och utvecklar Falkenberg som plats. Vår vision är att vi växer för en hållbar framtid.
Nu söker vi efter dig som vill arbeta som anläggningsvaktmästare hos oss. Dina närmsta kollegor blir ett härligt gäng på 13 personer, och du utgår från vårt Anläggningsförråd vid Falcon Alkoholfri Arena. Tillsammans med enhetschef ansvarar du och dina kollegor för Falkenbergs idrottsplats och Falcon Alkoholfri Arena, idrottshallar, fotbollsplaner, ishall, utegym, discgolfbana, motionsspår, insjöbad, vandringsleder och uthyrning av bowlinghall.Publiceringsdatum2025-09-30Arbetsuppgifter
Vill du ha ett varierat och omväxlande arbete och tycker det låter spännande att ena dagen köra ismaskin i vår fina ishall, arbeta med grönyteskötsel och samverka med våra föreningar för att få våra anläggningar i toppskick där du nästa dag har möjlighet att vara delaktig i att arrangera evenemangen och landskamper på Arenan? Då är det detta jobb som du skall söka! Arbetsuppgifterna är varierande och består av skötsel, underhåll och tillsyn av olika idrotts- och fritidsanläggningar exempelvis ishall, fotbollsanläggningar, omklädningsbyggnader, grönyteskötsel samt kommunens idrottshallar.
Under vinterhalvåret är arbete med Falkenbergs ishall och snökörning på konstgräsplanerna prioriterade sysslor. Arbetsuppgifterna under sommaren innefattar grönyteskötsel på kommunens idrottsplatser, inklusive Falcon Alkoholfri Arena, samt insjöbad och motionsslingor men också arbete med evenemang, matcher och landskamper på Arenan.
Verksamheten pågår hela veckan, dag, kväll som helg. Därmed innebär tjänsten regelbunden kvälls- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av skötsel och underhåll av idrotts- och fritidsanläggningar. Erfarenhet av isskötsel med tillhörande maskiner, samt arbete med grönyteskötsel, är meriterande.
Du har förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ, men också kunna fungera väl i en arbetsgrupp. Du är serviceinriktad och har ett gott bemötande mot våra medborgare och kunder. B-körkort med manuell växellåda, grundläggande IT-kunskaper och datorvana är ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ser framemot din ansökan! Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan annons löpt ut.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Falkenbergs kommun använder vi rekryteringsverktyget Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Visma Recruit genom att klicka på ansökningslänken i annonsen
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280930 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Falkenbergs kommun
(org.nr 212000-1231) Arbetsplats
Falkenbergs kommun, Kultur-, fritids- och teknikförvaltningen Kontakt
Anläggningschef
Glenn Andersson 0346- 88 60 93 Jobbnummer
9532916