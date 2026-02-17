Anläggningsskötare Söderåsens nationalpark
Länsstyrelsen i Skåne län / Skogsjobb / Klippan Visa alla skogsjobb i Klippan
2026-02-17
, Åstorp
, Bjuv
, Perstorp
, Örkelljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Skåne län i Klippan
, Bjuv
, Höganäs
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen Skåne är en statlig myndighet på regional nivå som ansvarar för den statliga förvaltningen i länet. Vi arbetar med att nationella mål ska få genomslag i länet utifrån regionala förutsättningar. Inom våra uppdrag arbetar vi med rådgivning, tillstånd och tillsyn, planer och strategier. Vi förvaltar naturområden och fördelar ekonomiskt stöd. Vi samverkar med aktörer i hela länet.
Vi har cirka 600 medarbetare och har kontor i Malmö och Kristianstad.Publiceringsdatum2026-02-17Beskrivning
Länsstyrelsen söker minst en anläggningsskötare för säsongsanställning till naturvårdsenheten på avdelningen för natur och vatten.
Din arbetsplats blir på vårt kontor i Skäralid. Anställningen är en säsongsanställning till och med 30 november. Tillträde i mars eller enligt överenskommelse. Arbetstid enligt överenskommet schema; både helger och vardagar kan vara aktuella.
Söderåsens nationalpark ligger i nordvästra Skåne och är en skogsdominerad nationalpark med stora biologiska värden, men även mer än 50 km leder och flera rastplatser. Nationalparken och dess natur lockar upp emot en halv miljon besökare årligen, vilket ställer höga krav på anläggningar, service och information. Nationalparksförvaltningen ansvarar för skötsel av mark och friluftsanläggningar, till exempel rastplatser och vandringsleder, för att göra besökarnas upplevelse så bra som möjligt. Alla är välkomna hit, oavsett bakgrund eller förkunskaper. Läs mer om Söderåsens nationalpark på https://www.sverigesnationalparker.se/park/soderasens-nationalpark/Dina arbetsuppgifter
Här får du möjlighet att arbeta i ett dramatiskt och vackert landskap, som lockar många besökare och väcker känslor. Du vill underlätta för andra att upptäcka naturen, och uppskattar mötet med andra människor.
Som anläggningsskötare på Söderåsens nationalpark kommer du arbeta bland annat med följande arbetsuppgifter:
- Rastplatsunderhåll (bord och bänkar, grillplatser, sopstationer, toaletthus, gräsröjning samt informationsmaterial)
- Renhållning (soptömning, skräpplockning, städning av toaletter och vindskydd)
- Ledunderhåll (inklusive vägvisning, broar, ramper, spänger, klippa växtlighet)
- Tillsyn och underhåll av informationstavlor och skyltar
- Tillsyn gällande efterlevnad av föreskrifter
Viss naturvårdande skötsel kan ingå i tjänsten, exempelvis deltagande i slåtter och röjning av invasiva arter. Du kan även behöva avlösa dina kollegor i naturums informationsdisk. Ensamarbete förekommer.
Som medarbetare hos oss har du tre roller: arbetstagare, kollega samt verksamhetsutövare. I rollen som arbetstagare representerar du myndigheten, tillsammans med dina kollegor bidrar du till det samlade resultatet och som verksamhetsutövare skapar du samhällsnytta utifrån din sakkompetens.Kvalifikationer
Länsstyrelsen eftersträvar att ha medarbetare med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med drift av platser med höga besöksantal. Du har kunskaper om renhållning, löpande underhåll och enklare reparationer av exempelvis friluftslivsanläggningar. B-körkort är ett krav.
Som person är du praktisk, serviceinriktad och initiativrik samtidigt som du har sinne för ordning och kan arbeta självständigt, även vid oförutsedda händelser. I din roll som säsongsanställd möter du många människor. Därför är det en förutsättning att du är bra på att samarbeta och att du känner dig trygg i att kommunicera med både kollegor och besökare. Det är meriterande om du utöver detta har röjsågskort, motorsågskort och/eller traktorkort.
Säkerhetsklassning
Länsstyrelsen har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därför ställer vi höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Vissa av våra anställningar är säkerhetsklassade och kan även innebära en krigsplacering vid myndigheten, vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).Övrig information
Vi ber dig söka anställningen genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Observera att din ansökan blir en allmän handling.
I våra rekryteringar har vi valt att ta bort det personliga brevet samt möjligheten att bifoga filer. Det är därför av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta då ansvarig HR-generalist Petronella Johansson, 010-224 12 84, som hjälper dig att registrera din ansökan. Fortsätt alltså inte med din ansökan här.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.https://www.lansstyrelsen.se/skane/dataskyddhttps://www.lansstyrelsen.se/skane/om-oss/om-lansstyrelsen-skane.html Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5046-26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Skåne län
(org.nr 202100-2346) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Skåne, Avdelningen För Natur Och Vatten, Naturvårdsenheten Kontakt
Tove Hultberg 010-2241405 Jobbnummer
9748412