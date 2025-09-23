Anläggningsprojektledare exploatering
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Som anläggningsprojektledare för exploateringsprojekt kommer du att spela en central roll i att nå kommunens och projektens fastställda mål.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara mångsidiga och innefatta:
* Deltagande från planprogram till genomförande av projekt som omfattar nybyggnation av gator, vägar, torg och grönytor.
* Ansvar för genomförandefrågor inom gatu- och trafikområdet under detaljplaneskedet. Detaljprojektering, framtagande av förfrågningsunderlag och upphandling av entreprenad inför genomförandet.
* Aktiv projektledning under genomförandet tillsammans med olika aktörer som ledningsägare, projektörer, byggledare och entreprenörer.
* Granskning och säkerställande av att arbetet genomförs med hög kvalitet och på bästa sätt under hela projektets gång.
* Arbetsuppgifterna är omväxlande och sker både inom- och utomhus, vilket ger dig en varierad och stimulerande arbetsdag.
Vi söker dig som har:
* En relevant utbildning med inriktning mot någon form av samhällsbyggande eller annan utbildning alternativt kunskaper förvärvade genom erfarenhet som arbetsgivaren anser lämplig för tjänsten.
* Minst några års erfarenhet av att ha arbetat som projektledare i projekt som berör frågor gällande gator, trafik och avfall i exploaterings-/samhällsbyggnadsprocessen.
* Teknisk kompetens inom området gata eller avfall samt erfarenhet av projektledning och/eller projektering inom väg och gata och/eller avfall.
* Kunskap om relevanta regelverk som AMA Anläggning, AMA AF, entreprenadjuridik AB och ABT.
* Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
* B-körkort är ett krav för tjänsten.
* Kommunal erfarenhet är meriterande.
Du är ansvarstagande, skicklig på att hantera problem genom smarta lösningar och kan självständigt driva dina processer framåt. För dig är det lätt att skapa goda relationer i ditt arbete och samverkan med olika aktörer och yrkesgrupper är något du trivs med. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med möjlighet att vara med och påverka och utveckla vår kommun.
Om du är en engagerad och driven projektledare som brinner för att skapa hållbara och funktionella stadsmiljöer, ser vi fram emot din ansökan! Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till Knivsta kommuns framtida utveckling!Kvalifikationer
Relevant utbildning inom samhällsbyggnad
Erfarenhet av att exploateringsprojekt
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
