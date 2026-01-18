Anläggningsdykare - Stockholm

Norrdyk AB / Anläggningsarbetarjobb / Järfälla
2026-01-18


Vi söker dig som är är utbildad anläggningsdykare och:
Har certifikat B50 eller IDSA level 3.
Har godkänt läkarintyg för dykeriarbete enligt AFS2023:15.
Har B-körkort
Pratar Svenska eller Engelska

Meriterande:
Har dykledarcertifikat B50
Har yrkesbevis för Anläggningsdykare
Har erfarenhet från bygg- och anläggningsbranschen
Har fartygsbefäl klass 8
Har BE-körkort

Vi är ett svenskt dyk- och anläggningsföretag som arbetar över hela Sverige. Tjänsten utgår från Stockholm men resor i arbetet kommer att vara aktuellt.
Att arbeta som anläggningsdykare på Norrdyk innebär varierande arbetsuppgifter och stor möjlighet till fortbildning och utveckling. Du kommer ha möjlighet till mycket eget ansvar och stöttning utifrån individuella behov.
I din ansökan finns ett CV med referensprojekt inom anläggningsdykeri samt referenspersoner.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: mattias@norrdyk.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Norrdyk AB (org.nr 559112-7617)
Allmänningsvägen 42 (visa karta)
176 78  JÄRFÄLLA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
VD
Mattias Haraldsson
mattias@norrdyk.com
0703336977

Jobbnummer
9690264

