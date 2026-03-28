Anläggningsarbetare
Rubins Gräv söker anläggare som vill bli en del av vårt team. Hos oss får du arbeta med varierande mark- och anläggningsprojekt tillsammans med engagerade kollegor.
Vi söker dig som:
har minst 3 års erfarenhet av anläggning och är självgående
är ansvarstagande, noggrann och engagerad
kan arbeta med plattläggning/stensättning
har erfarenhet av rörläggning och dräneringsarbeten
kan arbeta med laser, ta ut höjder och läsa ritning
har B-körkort
har lastarkort (meriterande)
Hos oss får du:
omväxlande och utvecklande arbetsuppgifter
arbeta med ett härligt gäng med bra laganda
en trygg anställning och schyssta villkor
möjlighet att växa tillsammans med företaget
Vill du vara med och bygga framtidens markprojekt tillsammans med oss?
Skicka din ansökan till: ansokan@rubinsgrav.se
eller tipsa någon du tror skulle passa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
E-post: ansokan@rubinsgrav.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Anläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rubins Gräv i Skåne AB
(org.nr 559075-3769)
Vomb 371 (visa karta
)
275 94 SJÖBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9825561