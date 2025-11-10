Anläggningsarbetare
Permit Bygg AB / Anläggningsarbetarjobb / Botkyrka Visa alla anläggningsarbetarjobb i Botkyrka
2025-11-10
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Permit Bygg AB i Botkyrka
, Nynäshamn
, Norrtälje
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vilka är vi?
PERMIT BYGG AB är ett byggföretag stationerat i södra Stockholm. Vi är verksamma i hela Stockholmsområdet och utför alla typer av mark- och anläggningsarbeten.
Vi sätter stort värde på personalen, och därav är vår personal det viktigaste tillgång vi har.
PERMIT BYGG AB har starka förband med några av de största byggföretag i Stockholm, och vi på PERMIT BYGG AB är mycket måna om våra goda relationer med våra beställare.
Vi arbetar med de flesta yrken och etablerar oss på de flesta terräng och väderförhållanden. Våra medarbetare erbjuds spännande arbetsmoment i varierande arbetsmiljöer och oändliga möjligheter till utveckling inom branschen.
Vem söker vi?
För kommande period söker vi 2 anläggningsarbetare.
På arbetsplatsen kommer du att arbeta ute på fält i olika arbetsmiljöer, nära kunder och beställare, på allmänna platser så som skolor och parker och du kommer att arbeta nära vägtrafik. Vi söker dig som har erfarenhet och god kunskap inom anläggningsarbeten, väg och asfalt, stensättning, plattläggning och diverse markarbeten. Arbetet du ska utföra kan bland annat vara stensättning, plattläggning, sättning av kantstenar, byggnation av murar eller stödmurar, VA arbeten, justering av ytor (exempelvis inför asfalteringen), kabelförläggning och ibland även monteringsarbeten (av exempelvis bänkar eller lekställningar). Du ska självständigt och utan problem kunna använda planlaser, läsa ritningar sam sätta ut markeringar på arbetsplatsen.
Meriter:
• Erfarenhet inom branschen (mark och anläggning) i minst 1-2 år
• Behärska svenska språket väl i tal och skrift
Att du som arbetare är flexibel, engagerad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter är underförstått.
Övriga meriter:
• B-körkort
• Kurs: Trafikanordningar och markarbeten i offentlig mark (Stockholm stads kursen)
• Kurs: Arbete på väg (steg 1.1, 1.2 och 1.3)
• Kurs: Heta arbeten
• Kurs: EBR/ ESA
• Språk: serbiska, bosniska, kroatiska, engelska
• Yrkesbevis: Hjullastare (godshantering), Hjullastare (anläggning), Grävmaskin/ Grävlastare, Lastbilsmonterad kran
Låter det intressant?
Skicka ditt CV och personliga brev via mail till info@permitbygg.se
. Du kan även nå oss via telefon på telefonnummer 076 28 22 067.
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
E-post: info@permitbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggningsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Permit Bygg AB
(org.nr 556841-2687) Kontakt
Zivadin Mitrovic info@permitbygg.se 0762822067 Jobbnummer
9598122