Anläggningsarbetare - säsong
2026-03-10
Gatuenheten ansvarar för en stor del av den offentliga miljön såsom kommunens gator, vägar, gång- och cykelvägar, parker, lekplatser och allmänna platser.
Vi sköter även kommunägda badplatser, skogar, jordbruksmark och vatten. Naturvård och naturanknutet friluftsliv samt småbåtshamnar, båtplatser och flaggning ligger också inom Gatuenhetens ansvarsområde. Vår trafikavdelning ansvarar för trafik- och parkeringsfrågor. Där ingår trafiksäkerhet och framkomlighet, trafikavstängningsplaner, tillstånd, dispenser och yttranden i olika former. Flytt av olika fordon, parkering och parkeringsövervakning samt tillgänglighetsanpassning.
Nu söker vi två anläggningsarbetare till Gatuunderhåll för säsongen 2026. Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar med drift och underhåll av kommunens offentliga miljö såsom gator, cykelbanor och torgytor, såväl centralt som i kommunens ytterdistrikt. Vi arbetar bland annat med dagvatten, beläggning, sten- och plattsättning och skyltar. Arbetsuppgifter som förekommer är sopning med maskin, linjemålning för hand, ogräsbekämpning med hetvatten, laga grusvägar med lastmaskin, laga potthål med kallasfalt, arbetar med tillfällig skyltning såväl som underhåll av befintliga skyltar inom kommunen, ta emot felanmälningar och hanterar dessa digitalt bland annat.
Vi i arbetslaget arbetar självständigt och i grupp med samtliga inom arbetsområdet förekommande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Vi ser helst att du har genomgått gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram eller motsvarande utbildning.
Du skall ha B-körkort. Arbete på väg, nivå 1.3.
Meriterande är Heta arbeten, maskinförarbevis för hjullastare, grävmaskinförarkort och erfarenhet av sten och plattläggning samt beläggningsarbete. Erfarenhet av anläggningsarbete, C-körkort med YKB.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att klara av arbetet hos oss bör du även ha en god fysik. För att kunna utföra arbetet med gott resultat krävs det att du är noggrann, har god samarbetsförmåga, samt att du självständigt ansvarar för utförandet av dina arbetsuppgifter. I tjänsten finns det chans att du kommer i kontakt med medborgare eller andra aktörer och därför är det viktigt att du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande samt har en vilja att hjälpa andra vid behov.Anställningsvillkor
Tjänsten innebär dagtidsarbete måndag till fredag mellan klockan 07.00-16.00. Säsongsarbetet är tidsbegränsat mellan perioden 2026-03-31 till och med 2026-09-14.
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 800 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Söker du en tjänst hos oss som omfattas av krigsplacering kommer du få information om det i samband med din anställning. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du https://www.vanersborg.se/naringsliv-och-arbete/arbetsmarknad/fackliga-organisationer
. Ersättning
