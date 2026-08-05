Anläggare
Dahlströms Entreprenad AB / Anläggningsarbetarjobb / Göteborg Visa alla anläggningsarbetarjobb i Göteborg
2026-08-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dahlströms Entreprenad AB i Göteborg
Dahlströms söker nya medarbetare!
Har du erfarenhet av anläggningsarbete eller grönskötsel och vill bli en del av en engagerad arbetsgrupp? Då kan du vara den vi söker.
Vi arbetar främst i Göteborgsområdet och utför uppdrag åt fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och kommunala bolag.
Hos oss får du arbeta med varierande arbetsuppgifter inom markentreprenad och utemiljö. Vi utför bland annat dräneringar, förläggning och reparation av dag- och spillvattenledningar samt underhåll av utemiljöer, såsom plattläggning, kantstenssättning och anläggning av planteringsbäddar. Vi har även skötseluppdrag som gräsklippning, trimning, städning och skötsel av planteringar.
Arbetet passar dig som trivs med både självständigt arbete och samarbete med kollegor. Våra uppdrag varierar i längd – från dagsprojekt till längre arbeten som pågår under flera veckor eller månader.
Vi är ett familjeföretag med 10 medarbetare där vi värdesätter arbetsvilja, ansvarstagande och ett gott bemötande – både mot varandra och våra kunder.
Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte med att höra av dig. Skicka gärna din ansökan till oss via mejl redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
Skicka ett mail där du berättar om dig själv och dina erfarenheter. Ansökningarna gås igenom löpande
E-post: svar@dahlstroms.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Anläggare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dahlströms Entreprenad AB
(org.nr 556766-1946)
Ruskvädersgatan 22 (visa karta
)
418 34 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10022719