2026-02-24
Har du flera års erfarenhet inom anläggning? Van att jobba med varierande större projekt. Om du söker en ny utmaning och känner att det stämmer in på dig.
Yrkesbevis eller motsvarande är meriterande och körkort lika så. Du behöver kunna kommunicera på svenska.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som anläggare
Har B-körkort
Kan läsa och förstå ritningar
Har god samarbetsförmåga
Är en ansvarstagande och pålitlig arbetskollega
Kan ta emot och följa instruktioner inom yrket
I rollen som anläggare kommer du att arbeta med projekt inom mark- och anläggningsarbete. Ledningsarbete och rörläggning är en central del av rollen, där du jobbar självständigt utifrån ritningar och i nära samarbete med maskinförare och kollegor.
Uppgifter som kan förekomma:
Stensättning, plattläggning
Finplanering
Grundarbete
Schakt
Gå med maskin
Rörläggning
Dränering
Laser
