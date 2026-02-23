Anläggare
2026-02-23
Har du flera års erfarenhet inom anläggning? Van att jobba med varierande större projekt. Om du söker en ny utmaning och känner att det stämmer in på dig, Ansök här!
I rollen som anläggare kommer du att arbeta med projekt inom mark- och anläggningsarbete. Ledningsarbete och rörläggning är en central del av rollen, där du jobbar självständigt utifrån ritningar och i nära samarbete med maskinförare och kollegor.
Plats: Hallands län.
För att lyckas i denna roll ser vi att du har:
Minst 5 års erfarenhet av markarbeten - tex. lednings- och rörläggningsarbeten, VA, offentligmiljö
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
B-körkort krävs
Svenska tal och skrift
Getinge Gräv erbjuder dig:
En trygg anställning i ett stabilt företag
Varierande och utvecklande projekt
Gemensamhet med olika aktiviteter under året.
Vi erbjuder en trivsam och energifylld arbetsplats, där vi ser varandra som mer än bara kollegor - vi är ett sammansvetsat team. Vi ställer höga krav på kvalitet, ansvar och engagemang.
Är du intresserad och vill veta mer?
Då ser vi gärna att du skickar din ansökan tillsammans med CV! I denna rekrytering samarbetar Getinge Gräv med rekryteringsföretaget Jobway. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Anton Holm, anton.holm@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därmed tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Getinge Gräv:
Erbjuder kompletta och professionella markarbeten med fokus på kvalitet, säkerhet och effektivitet. Med erfarna medarbetare, modern maskinpark och noggrant utvalda samarbetspartners kan de genomföra hela markentreprenader - från projektering till färdigt resultat. Uppdragen riktar sig främst till företag, exploatörer, kommuner och myndigheter. Tjänsteutbudet omfattar VA-arbeten, grundläggning anläggning av vägar och gator, finplanering av utemiljöer samt specialanpassade lösningar utifrån kundens behov. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9756640