Vill du arbeta i ett mindre företag där beslutsvägarna är korta och sammanhållningen är stark? Trivs du med varierande arbetsuppgifter och att arbeta utomhus? Då kan du vara vår nästa kollega!
Vi är ett mindre mark- och anläggningsföretag som arbetar med både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Våra projekt varierar i storlek och omfattning, och vi är stolta över att leverera hög kvalitet och hålla det vi lovar.Om tjänsten
Som anläggare hos oss kommer du att arbeta med:
Mark- och grundarbeten
Dränering
VA-arbeten
Plattläggning och stenläggning
Finplanering
Mindre gjutningsarbeten
Arbetet sker både i team och självständigt beroende på projekt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom mark och anläggning
Kan läsa ritningar
Är självgående och ansvarstagande
Har B-körkort (BE är meriterande)
Trivs med fysiskt arbete utomhus
Meriterande:
Maskinvana (hjullastare/grävmaskin)
Förarbevis
Erfarenhet av VA-certifiering
Vi erbjuder:
Varierande projekt
Trygg anställning i ett stabilt företag
God laganda
Konkurrenskraftig lön
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till staffan@3bas.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: staffan@3bas.se
Detta är ett heltidsjobb.
3Bas AB (org.nr 556856-2457), http://www.3bas.se
Sormenvägen 25
)
För detta jobb krävs körkort.
