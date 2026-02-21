Anläggare

3BAS AB / Anläggningsarbetarjobb / Vallentuna
2026-02-21


Vill du arbeta i ett mindre företag där beslutsvägarna är korta och sammanhållningen är stark? Trivs du med varierande arbetsuppgifter och att arbeta utomhus? Då kan du vara vår nästa kollega!

Publiceringsdatum
2026-02-21

Om företaget
Vi är ett mindre mark- och anläggningsföretag som arbetar med både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Våra projekt varierar i storlek och omfattning, och vi är stolta över att leverera hög kvalitet och hålla det vi lovar.

Om tjänsten
Som anläggare hos oss kommer du att arbeta med:
Mark- och grundarbeten

Dränering

VA-arbeten

Plattläggning och stenläggning

Finplanering

Mindre gjutningsarbeten

Arbetet sker både i team och självständigt beroende på projekt.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom mark och anläggning

Kan läsa ritningar

Är självgående och ansvarstagande

Har B-körkort (BE är meriterande)

Trivs med fysiskt arbete utomhus

Meriterande:
Maskinvana (hjullastare/grävmaskin)

Förarbevis

Erfarenhet av VA-certifiering

Vi erbjuder:
Varierande projekt

Trygg anställning i ett stabilt företag

God laganda

Konkurrenskraftig lön

Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till staffan@3bas.se
Urval sker löpande - välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: staffan@3bas.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
3Bas AB (org.nr 556856-2457), http://www.3bas.se
Sormenvägen 25 (visa karta)
186 30  VALLENTUNA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9756157

