Anhörigkonsulent
2026-03-17
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Hos Individ- och familjeomsorg handläggs myndighetsärenden inom olika delar av socialtjänsten. Här finns också öppenvård för vuxna, barn och familj. Vi är en arbetsplats med ca 180 anställda, både män och kvinnor i varierande ålder och antal år i yrket. Vi eftersträvar en arbetsplats med rättssäker handläggning för våra klienter/brukare och en god arbetsmiljö för våra anställda.
Vår vision är att alla ska känna sig nöjda i kontakten med oss.
För att skapa arbetsglädje, god kvalitet i arbetet och en bra arbetsmiljö erbjuder vi tydligt ledarskap, en tydlig och känd lönepolitik, trevliga och ändamålsenliga lokaler, en säker arbetsplats, samt flextid.
Arbetsuppgifter
Vi utökar nu vårt team och söker en engagerad, driven anhörigkonsulent som brinner för att stärka anhörigas livssituation och som vill vara med och fortsätta utveckla kommunens anhörigstöd.
Som anhörigkonsulent arbetar du med att ge stöd till personer som vårdar eller stöttar en närstående med långvarig psykisk eller fysisk sjukdom, funktionsnedsättning eller beroendeproblematik. I verksamheten möter vi anhöriga i olika åldrar och livssituationer.
En ny lagstiftning har stärkt fokus på barn som anhöriga, vilket innebär att en viktig del av uppdraget är att bidra till att utveckla och stärka stödet till barn som lever i familjer där en närstående är sjuk, har en funktionsnedsättning eller lever med beroendeproblematik.
Som anhörigkonsulent arbetar du utifrån socialtjänstlagen och den nationella anhörigstrategin för att ge stöd till personer som stöttar en närstående. Det innebär ett psykosocialt arbete med syfte att stödja anhöriga att hantera och bearbeta praktiska och känslomässiga utmaningar, mobilisera den anhöriges egna resurser för att hantera sin livssituation samt förebygga ohälsa. Detta gör du genom enskilda samtal, par- eller familjesamtal och som ledare i samtalsgrupper.
Arbetet innebär också att utveckla verksamheten kring anhörigstöd genom nätverksarbete och utbildningsinsatser. Vi erbjuder handledning och konsultation inom så väl som utanför organisationen. I arbetet ingår särskilt samverkan med socialförvaltningens andra verksamheter, Region Östergötland samt olika intresseföreningar.
Arbetsgivaren erbjuder regelbunden extern handledning för arbetsgruppen.

Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller annan relevant akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med samtal och att möta människor i svåra livssituationer. Erfarenhet av socialt arbete med barn och unga samt vana av att hålla samtal med barn är ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, funktionshinderområdet eller inom området skadligt bruk och beroende. Kunskap om anhörigas situation och de utmaningar som kan uppstå i rollen som anhörig är också meriterande.
Du har god förmåga att arbeta självständigt, är lyhörd och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska.
Vi söker dig som är lugn, empatisk och en god lyssnare. Eftersom vi är en liten arbetsgrupp där delar av arbetet sker självständigt är det viktigt att du både har lätt för att samarbeta och trivs med att arbeta på egen hand.Vi ser gärna att du har en positiv och lösningsfokuserad inställning i ditt arbete. Du känner dig också trygg i att hålla presentationer och informationsinsatser samt i att självständigt vara samtalsledare i både mindre och större anhöriggrupper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Kontorsarbetstid med flextidsavtal.
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C312546".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Motala kommun
Motala kommun, Individ- och familjeomsorg

Kontakt
Enhetschef
Emma Kumerius emma.kumerius@motala.se 0141-223428
