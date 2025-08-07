Androidutvecklare till SJ
2025-08-07
Är du redo att ta dig an utmaningen att vidareutveckla våra interna arbetsverktyg för åkande personal? Har du lång erfarenhet av android-utveckling och arbetat i Kotlin och/eller Java? Hos SJ får du bygga applikationer som är viktiga på riktigt och som måste fungera 24/7. Vi vill bygga upp en egen kompetens på native android-utveckling och här får du vara med och bidra på den resan. Sök tjänsten idag! Din kommande roll Du kommer att vara en del i ett av våra team för digitala arbetsverktyg och tillhöra ett socialt och DevOps-orienterat team som tillsammans arbetar med en utmanande och spännande produkt. I din roll kommer du få driva vårt utvecklingsarbete inom android native applikationer för interna applikationer samtidigt som du coacher våra juniora utvecklare att bli bättre på android-utveckling. Du kommer att vara involverad i delar såsom planering, prioritering, vidareutveckling och förvaltning, där vidareutveckling kommer ta upp största delen av din tid.
Rollen innebär:
Att delta i teamets utvecklings- och förvaltningsarbete och leda och coacha teamet till bra och hållbara vägval.
Vidareutveckla våra applikationer med fokus på användarvänlighet, funktionalitet och säkerhet.
Vi jobbar enligt DevOps-principer vilket gör det viktigt att utveckla förvaltningsbart då det är våra team som själva ansvarar för drift och övervakning.
Att bygga upp en domänkunskap och förståelse för SJs interna digitala ombordverktyg.
Hålla dig uppdaterad med de senaste android-teknikerna, verktygen och trenderna som leder till att SJ ligger i framkant.
Hos oss har du möjligheten att arbeta med nya tekniker och ständigt lära dig nya saker inom utveckling.
Förväntningar på den vi söker Vi söker dig som gillar att skriva kod och lösa verkliga problem, men som också vill bidra till att bygga upp vår kompetens inom native Android. Du trivs med att arbeta enligt agila principer och är en prestigelös lagspelare. Hos oss kommer du att arbeta i ett DevOps-team som arbetar efter devisen "You build it, you run it." Du kommunicerar flytande på svenska, både i tal och skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom:
Flera års erfarenhet som software engineer inom Android.
Flera års erfarenhet av Kotlin och/eller Java och tillhörande ramverk för native Android-utveckling.
Intresse för att arbeta med Android och spetskompetens inom apputveckling, samt en god förståelse för API-utveckling.
Vi ser det som meriterande om du har en högskoleexamen inom datasystemvetenskap, programmering eller motsvarande.
Ansökan och information Urval sker löpande så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Anställningen är på hundra procent och vårt kontor är beläget i Stockholm på Vasagatan 10. Vi erbjuder en hybrid-modell med möjlighet till flexibilitet. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJ AB
(org.nr 556196-1599), http://www.sj.se Kontakt
Anders Thim anders.thim@sj.se 0700385285 Jobbnummer
