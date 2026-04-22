Androidutvecklare - säkerhetskritiska system
2026-04-22
Vill du utveckla Android-appar där säkerhet och tillförlitlighet inte är önskemål utan krav? I den här rollen driver du utvecklingen genom hela kedjan - från krav och design till implementation, test och vidareutveckling - i tätt samarbete med kund.
Fokus är att leverera robusta, testbara och långsiktigt hållbara lösningar som klarar höga krav och gör skillnad i skarpa miljöer.
Teknik & arbetssätt
Kotlin
Jetpack Compose
MVVM
Fokus på struktur, testbarhet och förvaltningPubliceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla Android-appar
Delta i kravarbete, design, implementation och test
Samarbeta med kund och intressenter
Säkerställa robusta och hållbara lösningar
Bidra till arkitektur och tekniska beslut
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av Kotlin/Android
Har relevant högskoleutbildning eller motsvarande
Är van vid komplexa problem och arbetar strukturerat
Tar ansvar för kvalitet och långsiktiga lösningar
Behärskar svenska i tal och skrift
Humanit
Humanit handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden
Tillsvidareanställning med fast månadslön
Kollektivavtal
Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag
Utvecklingsplan
Hälsoförsäkring + pension
Förskottssemester
Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när säkerhetskontroll är genomförd och godkänd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Stockholm
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Humanit arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Och förresten:
Som en aktiv del i ett samhälle med kulturell och social mångfald är Humanit's ambition att präglas av inkludering och bred representation, samt vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla. Humanit anställer, bibehåller, befordrar och i övrigt behandlar alla medarbetare och kandidater efter erfarenhet, kvalifikationer och kompetens, oavsett kön, religion, ursprung, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariationer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humanit Stockholm AB
