Androidutvecklare - säkerhetskritiska system

Humanit Stockholm AB / Datajobb / Stockholm
2026-04-22


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Humanit Stockholm AB i Stockholm, Enköping, Östhammar, Oskarshamn, Varberg eller i hela Sverige

Vill du utveckla Android-appar där säkerhet och tillförlitlighet inte är önskemål utan krav? I den här rollen driver du utvecklingen genom hela kedjan - från krav och design till implementation, test och vidareutveckling - i tätt samarbete med kund.
Fokus är att leverera robusta, testbara och långsiktigt hållbara lösningar som klarar höga krav och gör skillnad i skarpa miljöer.

Teknik & arbetssätt

Kotlin

Jetpack Compose

MVVM

Fokus på struktur, testbarhet och förvaltning

Publiceringsdatum
Dina arbetsuppgifter
Utveckla och vidareutveckla Android-appar

Delta i kravarbete, design, implementation och test

Samarbeta med kund och intressenter

Säkerställa robusta och hållbara lösningar

Bidra till arkitektur och tekniska beslut

Vi söker dig som

Har flera års erfarenhet av Kotlin/Android

Har relevant högskoleutbildning eller motsvarande

Är van vid komplexa problem och arbetar strukturerat

Tar ansvar för kvalitet och långsiktiga lösningar

Behärskar svenska i tal och skrift

Humanit
Humanit handlar om att göra saker lite annorlunda, att på riktigt sätta våra anställda i fokus. Vi växer tillsammans och värdesätter engagemang och ambition. För oss är det viktigt att du får chansen att vara med och påverka vägen framåt.
I utbyte erbjuder vi kompetens- och karriärutveckling genom varierande och utmanande uppdrag. Vi är inte branschinriktade och kan därför erbjuda en fantastisk variation bland uppdragen för dig som konsult. Självklart ser vi till att du får rätt utbildning och vi är väl medvetna om att det är det livslånga lärandet som bygger vår framgång.
Tillsammans skapar vi framtiden

Tillsvidareanställning med fast månadslön

Kollektivavtal

Vi tillämpar sex månaders provanställning, inklusive maxat friskvårdsbidrag

Utvecklingsplan

Hälsoförsäkring + pension

Förskottssemester

Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid och när säkerhetskontroll är genomförd och godkänd. Uppdraget är på heltid och är tillsvidare.
Plats: Stockholm
Ansökan: Vi rekryterar löpande. Så skicka in din ansökan redan idag!
Humanit arbetar tillsammans med Great Place To Work för att vi skall bli Sveriges bästa arbetsplats.
Och förresten:
Som en aktiv del i ett samhälle med kulturell och social mångfald är Humanit's ambition att präglas av inkludering och bred representation, samt vara en arbetsplats med lika möjligheter för alla. Humanit anställer, bibehåller, befordrar och i övrigt behandlar alla medarbetare och kandidater efter erfarenhet, kvalifikationer och kompetens, oavsett kön, religion, ursprung, ålder, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsvariationer.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7618449-1961856".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Humanit Stockholm AB (org.nr 556803-2287), https://career.humanit.se
Vasagatan 10 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Arbetsplats
Humanit

Jobbnummer
9870704

Prenumerera på jobb från Humanit Stockholm AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Humanit Stockholm AB: