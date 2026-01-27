Android Software Developer till Innovativt Bolag
Har du erfarenhet av androidutveckling och söker en ny utmaning i kundnära projekt? Då ska du läsa vidare.
OM TJÄNSTEN:
I rollen som Android Software Developer kommer du att arbeta med plattformsnära komponenter och system som driver moderna infotainmentsystem för fordon. Du bidrar till Androids systemtjänster, ramverk och plattformsfunktioner och säkerställer prestanda, tillförlitlighet och smidig integration mellan hårdvara och applikationslager.
Du kommer vidare att utveckla ny plattformsfunktionalitet i Java/Kotlin med integrerade inbyggda C++-komponenter. Du kommer även få delta i design- och kodgranskningar samt stötta CI/CD-pipelines. Samarbetet sker i kundprojekt och tvärfunktionella ingenjörsteam som bidrar både till funktionsutveckling och den långsiktiga utvecklingen av plattformen.
Du kommer till exempel att:
Utveckla och underhålla Android-funktioner för infotainment i fordon.
Implementera samt utveckla funktioner i Java/Kotlin och integrera med inbyggda C++-lager.
Genomföra design- och kodgranskningar av plattformskomponenter.
Stötta CI/CD-pipelines med Jenkins och upprätthålla tydlig dokumentation.
Bidra till Android OS-uppgraderingsprojekt och säkerställa kompatibilitet med hårdvara och applikationer.
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller universitetsutbildning inom datateknik, elektronik, mekatronik eller motsvarande.
Har erfarenhet av Androidutveckling, gärna inom infotainmentsystem eller likvärdigt.
Besitter kunskaper i Java och Kotlin.
Har kunskaper inom Python för scripting och automation.
Är flytande i svenska och engelska då språken kommuniceras internt och externt.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av C++ för inbyggd integration.
Kunskap om infotainmentsystem för fordon och hybrida utvecklingsmiljöer.
Dokumenterad erfarenhet av Android-versionsuppgraderingar, API-förändringar, plattformsmigreringar och validering i fordons- eller inbyggda miljöer
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet där vi som person tror att du ser komplexa system som fulla av möjligheter och trivs med att arbeta praktiskt för att förstå hur varje del hänger ihop. Du håller dig uppdaterad inom ditt område och delar gärna med dig av din kunskap. Du uppskattar ansvar från start till mål och är bekväm med att ifrågasätta antaganden för att hitta smartare och mer effektiva lösningar. Vi tror även att du är kommunikativ och trivs i agilt projektarbete.
