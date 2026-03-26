Anbudskoordinator
Linjemontage i Grästorp AB / Marknadsföringsjobb / Järfälla Visa alla marknadsföringsjobb i Järfälla
2026-03-26
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linjemontage i Grästorp AB i Järfälla
, Västerås
, Gävle
, Linköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Linjemontage är ett modernt företag inom elkraftbranschen som utför entreprenadarbeten inom området kraftförsörjningsanläggningar ifrån 0,4 kV till 400 kV. Det kan vara allt från komplexa leveranser av kompletta transformatorstationer, leveranser av kraftledningar till utbyte av delar av system som ex.v fjärrkontroll, reläskydd m.m. Våra kunder är bl.a elnätsägare, industrier, kommunala och statliga förvaltningar. Linjemontage har kontor och verksamhet över hela Sverige samt i Norge och en filial i Kroatien. Vi är drygt 400 anställda. Sedan 2019 är Linjemontage en del av Kalpataru Projects International Ltd
Vill du arbeta i en affärsnära roll där du är med och möjliggör framtidens energiinfrastruktur? Linjemontage fortsätter växa och vi söker nu en anbudskoordinator som vill bidra till att vinna och utveckla våra projekt inom affärsområde - Transmission.
Arbetsuppgifter I rollen ansvarar du för att samordna och driva anbudsprocessen från start till inlämning. Du arbetar med att strukturera upp arbetet, följa upp tidplaner och säkerställa att alla delar av anbudet uppfyller ställda krav.
Du sammanställer och kvalitetssäkrar anbudsdokumentation, koordinerar interna resurser och har en löpande dialog med både tekniska specialister och andra funktioner inom organisationen. I arbetet ingår även att stötta i framtagning av underlag, kalkyler och övrigt innehåll som krävs för att skapa konkurrenskraftiga anbud.
Rollen innebär många kontaktytor och du blir en viktig länk mellan teknik och affär, där din förmåga att skapa struktur och helhet är avgörande.
Kvalifikationer Vi söker dig som har erfarenhet av anbudsarbete, projektadministration eller en liknande koordinerande roll. Du har ett strukturerat arbetssätt, är noggrann och trivs med att arbeta mot deadlines i en miljö där flera processer pågår parallellt.
Har du kunskap inom elkraft, energi eller infrastruktur ser vi det som meriterande, då det underlättar förståelsen för våra projekt. Erfarenhet från entreprenadbranschen eller arbete med offentliga upphandlingar (LOU) är också en fördel. Erfarenhet av internationella inköp är meriterande och ses som en tillgång i rollen.
Du har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Välkommen med din ansökan!
Och du! Följ oss gärna på Linkedin
Vi sköter rekryteringen själva Vi uppskattar alla erbjudanden om hjälp med rekrytering, men vi har valt att hantera denna process internt. Vi ber därför vänligen att inga externa rekryteringsföretag kontaktar oss angående denna annons.
Tack för förståelsen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7460866-1914802".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linjemontage i Grästorp AB
(org.nr 556464-7575), https://jobb.linjemontage.se
Veddestabron 14 (visa karta
)
177 45 JÄRFÄLLA
Linjemontage Jobbnummer
9821039