Analytiker till Svenskt kvalitetsindex (SKI)
2026-04-24
Vill du arbeta med analys och data som bidrar till både bättre beslut och ett starkare samhälle? På SKI blir du snabbt en del av den analys och produktion som ligger bakom Sveriges mest välkända branschstudier. Våga söka, även om du är nyutexaminerad, stor vikt läggs vid individuell analytisk förmåga och rätt mindset!Publiceringsdatum2026-04-24Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Svenskt kvalitetsindex.
Om företaget
Svenskt kvalitetsindex (SKI) är ett analysbolag med rötter i forskning och har i över 30 år arbetat med mätningar och analyser av kund- och medarbetarupplevelser. Deras branschstudier används årligen av organisationer inom flera olika branscher och ligger ofta till grund för uttalanden om exempelvis "Sveriges nöjdaste kunder".
I Stockholm består verksamheten av omkring tio personer. Alla arbetar tillsammans i fina sekelskifteslokaler på Torsgatan 2. Rollen som analytiker hos SKI ingår också i ett nordiskt nätverk av analytiker inom EPSI Rating Group.
Arbetsuppgifter
Som analytiker på SKI arbetar du i produktionen av företagets branschstudier. Rollen är bred och innebär att du är delaktig i hela processen, från hantering av datafiler till färdig digital leverans. Fokus ligger på produktion, kvalitetssäkring och att säkerställa att analyser och rapporter levereras korrekt och enligt tidsplan.
Exempel på arbetsuppgifter:
Analysera data och identifiera trender samt insikter
Säkerställa kvalitet i hela undersökningsprocessen
Producera material till digitala rapporter, presentationer och press
Analysera omvärlds- och marknadsdata för SKI:s branscher
Delta i utveckling av analys, produktion och arbetssätt
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Eftergymnasial utbildning som inkluderar statistik
Intresse för analys och data
Meriterande med erfarenhet av analysarbete eller arbete med större datamängder
Meriterande med erfarenhet av statistisk programvara, exempelvis SPSS
Meriterande med grundläggande kunskaper i R, Python eller liknande
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
För att trivas i rollen har du ett analytiskt och strukturerat arbetssätt och trivs med att arbeta med data. Du är nyfiken och vill förstå sammanhanget bakom siffrorna, samtidigt som du kan omsätta analys till tydliga och användbara underlag.
Du arbetar självständigt men värdesätter samarbete och kunskapsutbyte. Du är kommunikativ, lyfter oklarheter och bidrar till leveranser med fokus på kvalitet och relevans. Samtidigt har du ett prestigelöst och flexibelt förhållningssätt samt en god förmåga att balansera noggrannhet med tempo.
Övrig information
Start: 10 augusti 2026 Plats: Torsgatan 2, Stockholm Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-10-21
