Analytiker Operativ Lägesinformation och Analys
Försvarsmakten / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2025-11-12
Nu söker vi dig som vill arbeta på en spännande arbetsplats i händelsernas centrum. Som analytiker vid sektionen Operativ Lägesinformation och Analys (OLiA) kommer du vara en del av en arbetsgrupp som producera beslutsunderlag till Försvarsmaktens operativa chef och dennes stab.
OLiA tillhör Operationsledningens (OPL) planeringsavdelning vid Försvarsmaktens Högkvarter i Stockholm. Operationsledningens uppdrag är att planera, leda och följa upp Försvarsmaktens operationer, både i Sverige och utomlands. OLiA är en funktion som utifrån högre chefs informationsbehov skriver rapporter och tar fram lägesbilder.
I arbetet som analytiker ingår bland annat att inhämta, strukturera, bearbeta och analysera information samt producera skriftliga underlag som berör Försvarsmaktens nationella och internationella verksamhet. Du kommer även muntligt presentera underlagen i olika forum.
Du behöver trivas med att genomföra rutinuppgifter men samtidigt vara flexibel och ha förmåga att anpassa dig till skiftande förutsättningar. Dessa egenskaper är viktiga eftersom arbetet i en operativ miljö behöver anpassas efter händelseutvecklingen i omvärlden och uppgiftställarens informationsbehov.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Inhämta, strukturera, bearbeta och analysera information från olika källor.
• Producera skriftliga rapporter och lägesbilder.
• Delta och företräda funktionen i olika forum.
• Förbereda och genomföra muntliga presentationer.
• Delta i utveckling av sektionens gemensamma produkter.
• Delta i erfarenhetsarbeten.Publiceringsdatum2025-11-12Kvalifikationer
• Kandidatexamen inom relevant ämnesområde, exempelvis statsvetenskap eller internationella relationer.
• Minst 3 års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet.
• God datorvana och kunskap i Officepaketet.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Meriterande:
• Relevant och aktuell erfarenhet av strukturerad bearbetning och analys.
• Aktuell och relevant erfarenhet av produktion av skriftliga beslutsunderlag.
• Aktuell och relevant tidigare tjänstgöring inom Försvarsmakten eller liknande organisation.
• Aktuell och relevant kunskap om Nato:s operativa verksamhet.
• Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information.Dina personliga egenskaper
För att trivas hos oss är det viktigt att du är självständig, initiativrik, noggrant och håller uppsatta deadlines. Du gillar att arbeta strukturerat, har ett gott ordningssinne och god datorvana. Du är lyhörd och kommunikativ med en god samarbetsförmåga och kan arbeta proaktivt och självständigt även om målet inte alltid är tydligt. Du känner stort ansvar för det du åtar dig och har högt säkerhetsmedvetande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Befattningen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Tillträde snarast möjligast.
Tjänsten är placerad i centrala Stockholm.
Arbetsprov kan komma att genomföras under rekryteringsprocessen.
Bifoga CV och personligt brev som motiverar varför du är lämplig för tjänsten.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass.
Kontaktinformation
Fackliga kontaktpersoner nås via växeln på telefonnummer 08-788 75 00.
• OFR/O Roger Ericsson
• OFR/S Kjell Tetzlaff
• SACO Stefan Ungerth
• SEKO Monika Danielsson
Upplysningar om tjänsten lämnas av rekryterande chef via e-post: fmtis-lse-oli@mil.se
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-26
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
