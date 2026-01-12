Analytiker med teknisk inriktning
2026-01-12
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och lägga det komplexa informationspussel som bidrar till Sveriges oberoende i världen? Just nu söker vi tekniska underrättelseanalytiker som vill kombinera tekniska kunskaper och omvärldsintresse. På FRA arbetar vi med unika uppgifter - för Sveriges säkerhet och integritet.
Ditt uppdrag
Som teknisk analytiker får du kombinera dina tekniska kunskaper med ditt omvärldsintresse. I arbetet bearbetar du och analyserar stora informationsmängder samt vrider och vänder på olika frågeställningar tillsammans med dina analytikerkollegor. I rollen som teknisk underrättelseanalytiker är dina arbetsuppgifter bland annat att:
Teknisk systemanalys med fokus på signal-, nätverk- och protokollanalys
Självständigt söka efter, metodiskt bearbeta och analysera stora dataset
Hitta mönster och nya lösningar som bidrar till utveckling av våra förmågor
Verka som en sammanlänkande funktion mellan olika specialistroller, internt och externt
Arbetet påverkas i hög grad av den snabba teknikutvecklingen då de företeelser vi följer finns inom vitt skilda områden. Vilket kräver att du i rollen håller dig uppdaterad och anpassar arbetsmetodiken därefter. Löpande kompetensutveckling är en självklar del av verksamheten, och du kan komma att vid behov verka som handledare. Resor inrikes och utrikes kan förekomma i tjänsten. På FRA har vi en stark sekretess, det är viktigt att du känner dig bekväm med det.
Du kan
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom IT/systemvetenskap/datateknik/informationssäkerhet eller motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet
Kunskap inom bearbetning och teknisk systemanalys
Erfarenhet av bearbetning och analys av större dataset
Skriver, förstår och kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Vi ser det som meriterande om du har kunskap om och erfarenhet av ett eller flera av följande områden:
Utbildning inom teknik, statistik eller IT-forensik
Nätverksanalys, protokollanalys, nätverkskommunikation
Grafteoretisk analys av dataset
Erfarenhet av systemutveckling
Erfarenhet av Postgres, ElasticSearch, Wireshark/Tshark
Webbutveckling och relevanta webbspråk, frameworks
Ubuntu/CentOS, virtualisering och Docker
Backendprogrammering med Python, JavaScript, C, C++ och Bash
Erfarenhet av informationshantering och informationsmodeller
Erfarenhet av projektledning eller arbete i projektform
Erfarenheter från arbete inom underrättelseverksamhet, försvars- och säkerhetsfrågor
Språkkunskap i ryska, mandarin, persiska, arabiska eller ryska.
Du är
Vi söker dig som har:
Samarbetsförmåga : Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Självgående : Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.
Mål- och resultatorienterad: Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål-och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Förändrar sin inriktning när målen ändrar sig.
Problemlösande analysförmåga: Arbetar bra med komplexa frågor. Analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser komplicerade problem.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Innan en anställning kommer du att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagens bestämmelser. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. I denna rekryteringsprocess kommer arbetsprov att tillämpas. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef på nummer 010-557 40 18. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
senast 2025-02-08
senast 2025-02-08
Referensnummer 2025FRA1690-2
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
