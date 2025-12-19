Analytiker inom verksamheter och översiktsplan
Tjänsten är organiserad inom enhet analys på avdelningen Strategi och Taktik inom Stadsbyggnadsförvaltningen.
Avdelningen ansvarar för att leda, utveckla och följa upp den översiktliga och strategiska planering. Analys och uppföljning är en del av avdelningens uppdrag och enheten analys behöver stärka upp med en analytiker.
Vi söker dig som vill ta ett helhetsansvar för uppföljning och analys av verksamheter och översiktsplan. I rollen ingår att utveckla moderna och ändamålsenliga uppföljningsmetoder, exempelvis genom att skapa interaktiva rapporter och visualiseringar.
Genom att etablera en strukturerad, transparent och heltäckande uppföljning av hela stadsutvecklingsprocessen - från idé till utvecklad stad - bidrar du till att stärka förvaltningens förmåga att styra, prioritera och agera vid förändringar eller avvikelser.
I rollen som analytiker inom verksamheter och översiktsplan kommer du att:
- Ansvara för uppföljning och analys av verksamheter (Kontor, Handel och Industri) i olika projektskeden. För att förstå framtida planering så är uppföljning av verksamheter en viktig del av stadsutvecklingen. I ett första skede så behöver uppföljning av verksamheter utvecklas så att uppföljningen ger oss en bättre förmåga att styra och prioritera i helheten.
- Ansvara för uppföljningen och analys av översiktsplan (ÖP). Översiktsplan är Göteborg kommuns långsiktiga planering för mark- och vattenanvändning och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Utgångspunkten i översiktsplan för Göteborg är att planera och genomföra en nära, sammanhållen och robust stad. Dessa delar behöver följas upp för att skapa förståelse och att verka som underlag till förvaltningens planeringsstrategi.
- I rollen ingår även att vara analysstöd inom näringslivsfrågor. I det gäller det att skapa nätverk både med interna som externa partners.
- En viktig del i rollen blir att utveckla uppföljningen inom dessa områden, som exempelvis interaktiva rapporter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning på minst kandidatnivå inom ett relevant område och som vill använda sin analytiska förmåga för att skapa värde i verksamheten. För att lyckas i rollen behöver du vara bekväm med att hantera och analysera datamängder. Erfarenhet av analysverktyg såsom Power BI eller liknande är meriterande.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av stadplanering samt om du tidigare har arbetat med att utveckla processer och arbetssätt för uppföljning av statistik, med syfte att förmedla insikter och kunskaper.
Som person är du kommunikativ och har lätt för att skapa och upprätthålla goda samarbeten. Du trivs med att samverka både internt med andra förvaltningar och externt med olika aktörer. Genom ett lyhört förhållningssätt, engagemang och ansvarstagande bidrar du till en positiv och respektfull arbetsmiljö där fokus ligger på helheten och det gemensamma resultatet.
Du arbetar strukturerat och effektivt, med god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav.Övrig information
Just nu renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20, där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara efter sommaren 2026. Tills dess sitter vi i tillfälliga lokaler på centrala adresser.
