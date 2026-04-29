Analytiker inom statistik och uppföljning
2026-04-29
Vi söker en analytiker som är intresserad av att arbeta med statistik och uppföljning i en dynamisk och lärande miljö. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du bidrar till att analysera och sammanställa viktig statistik för verksamheter och utbildningsformer inom myndighetens ansvarsområde.
I rollen kommer du att ha en viktig funktion i arbetet med att kvalitetssäkra, analysera och sammanställa statistik och uppföljning för de utbildningsformer och verksamheter som myndigheten ansvarar för. Du arbetar brett med olika uppdrag, där du tar fram både kortare underlag och mer omfattande rapporter som används både internt, externt samt för återrapportering till Regeringskansliet. Arbetet kan komma att innebära att du genomför studier av olika omfattning och djup. Du kommer även hantera interna och externa frågor kopplat till myndighetens statistik. Hos oss kommer du ingå i ett team med erfarna kollegor.
Krav på kompetens
Relevant högskoleutbildning inom exempelvis statistik, nationalekonomi eller motsvarande på SeQF-nivå 6
30 hp i ämnet statistik
Kunskaper om, och erfarenhet av, verktyg för datahantering och dataanalys exempelvis SAS, STATA, SPSS, R eller motsvarande
Erfarenhet av att självständigt bearbeta stora datamängder
Goda datorkunskaper och du är en van användare av Microsoft Office-paketet
Mycket goda kunskaper i Excel
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av datavisualiseringsprogram, exempelvis TableauPubliceringsdatum2026-04-29Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort intresse för statistik, uppföljning och analys. Eftersom vi är en liten myndighet behöver du tycka det är roligt att arbeta brett inom området och vara delaktig i många olika typer av uppdrag. För att lyckas i ditt uppdrag besitter du en god analytisk förmåga och kan se helhetsperspektiv samtidigt som du har ett intresse för detaljer. Du är noggrann, nyfiken och tar gärna till dig ny kunskap. Du trivs att arbeta självständigt samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar strukturerat, vilket gör att du kan leverera enligt överenskomna tidsramar. Eftersom arbetet innebär både interna och externa kontakter är det också viktigt att du har ett serviceinriktat förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid integritet och opartiskhet, och ser gärna att du är medveten om de krav som ställs på dessa områden inom en statlig myndighet.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet i vårt urval.
Organisatorisk placering
Du kommer att arbeta på enheten för planering och uppföljning som idag består av 15 medarbetare. Enheten har ansvaret för myndighetens arbete med verksamhets- och ekonomistyrning. Det innebär bland annat att leda och stödja arbetet med planering och uppföljning, process- och uppdragsledning samt att skapa analyser och kunskapsunderlag till myndighetsledning och Regeringskansliet. Enheten ansvarar för framställning av statistik och uppföljning inom myndighetens ansvarsområde samt för uppföljning och utvärdering av utbildningsformerna. Enheten ansvarar även för myndighetens ekonomiska hantering och utbetalning av statsbidrag.
Myndigheten för yrkeshögskolans huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens. Vi ansvarar också för eftergymnasiala konst- och kulturutbildningar samt tolkutbildningar inom folkbildningen. Vi främjar och samordnar även valideringsfrågor samt är nationell samordningspunkt för det europeiska kvalifikationsramverket (EQF). Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar, beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan och beviljar statliga medel till utbildningsanordnarna. Myndigheten utövar tillsyn och hanterar klagomål på de utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde. Vi granskar även utbildningarnas kvalitet, framställer statistik och följer upp utbildningars resultat.
Myndigheten för yrkeshögskolan har ca 150 medarbetare fördelat på nio enheter med huvudkontor i Västerås och ett kontor i Hässleholm.
Viktig information till dig som söker tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning kan tillämpas
Tillträde enligt överenskommelse
Placeringsort: Västerås
Möjlighet till visst distansarbete
Välkommen med din ansökan senast 5 maj 2026
Skicka in din ansökan på svenska. De frågor du besvarar i ansökningsformuläret används i det första urvalet.
I ditt CV:
Ange år och månad för varje anställning.
Beskriv kort vilka arbetsuppgifter du haft.
Arbetsprov kan komma att tillämpas under rekryteringsprocessen som en del i urvalsarbetet.
Observera att din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter - kontakta HR innan du skickar in din ansökan, så hjälper vi dig vidare.
Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering.
Frågor?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Eva-Lena Kopparvik, enhetschef, på 010-209 02 35 (semester 28/4-4/5)
Marie Lindquist, samordnare, på 010-209 02 11
För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta gärna:
Anna Dahlberg, HR-chef, på 010-209 02 37
Det går även bra att kontakta några av våra fackliga representanter:
Saco-S Jenny Adolfsson, på 010-209 02 29
ST Ann-Sofie Larsson, på 010-209 02 61
För mer information om fördelarna med att arbeta hos oss och om organisationen hittar du på www.myh.se
Arbetsgivarens referens for dette jobb er "HR 2026/19".
