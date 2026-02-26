Analytiker inom hållbar mobilitet
Avaron AB / Organisationsutvecklarjobb / Malmö Visa alla organisationsutvecklarjobb i Malmö
2026-02-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Hässleholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-26Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en konsult med stark utrednings- och analyskompetens för ett uppdrag inom hållbar mobilitet kopplat till näringslivet. Du kommer att bidra med strukturerade analyser och underlag som stödjer beslut och vidare utveckling inom området.
ArbetsuppgifterGenomföra utredningar och ta fram analysunderlag inom hållbar mobilitet för näringslivet.
Sammanställa slutsatser och rekommendationer baserat på insamlad information.
Identifiera viktiga aspekter och frågeställningar som kan behöva utredas vidare.
KravUtrednings- och analyskompetens.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7299920-1863456". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
SJ Lounge Malmö (visa karta
)
211 20 MALMÖ Jobbnummer
9765831