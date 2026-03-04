Analytiker
Åklagarmyndigheten Huvudkontoret / Matematikerjobb / Stockholm Visa alla matematikerjobb i Stockholm
2026-03-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åklagarmyndigheten Huvudkontoret i Stockholm
, Sollentuna
, Uppsala
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du medverka till effektiv brottsbekämpning genom uppföljning och analyser av Åklagarmyndigheten och rättsväsendet? Under året kommer Åklagarmyndigheten att införa ett nytt statistiksystem och vi behöver därför förstärka enheten för planering och analys med ytterligare en analytiker.
Ekonomiavdelningen ansvarar för myndighetens ekonomistyrning och budget, samordnar processen för intern styrning och kontroll, upphandling och inköp, lokalförsörjning samt samordnar myndighetens miljö- och hållbarhetsarbete. Ekonomiavdelningen består av ca 30 medarbetare på fyra enheter, ekonomienheten, upphandlingsenheten, enheten för planering och analys samt lokalförsörjningsenheten.
Anställningen är placerad på enheten för statistik och analys som bland annat ansvarar för att utveckla, producera och analysera myndighetens löpande resultatuppföljning, att ta fram statistik för att följa upp myndighetens verksamhetsplan, myndighetens årsredovisning, samt utveckla och implementera nya statistikprodukter. Därutöver ingår att fånga användarnas behov av statistik och analys. Som analytiker ingår du i ett team som arbetar i nära samverkan med övriga delar av Åklagarmyndigheten men också med andra myndigheter inom rättsväsendet.
Som analytiker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara
Ta fram, sammanställa, analysera och presentera uppföljning och statistiska underlag till interna och externa intressenter
Utveckla kvantitativa metoder för analys av Åklagarmyndighetens verksamhet
Ge stöd i statistikfrågor utifrån de behov som finns inom Åklagarmyndighetens olika delar
Dina kvaliteter och kvalifikationer
Du ska ha
högskoleexamen med inriktning inom statistik eller nationalekonomi eller annan utbildning som Åklagarmyndigheten bedömer likvärdig
flerårig väl vitsordad erfarenhet av att ta fram, sammanställa, analysera och presentera statistiska analyser och underlag
erfarenhet av arbete i statistikprogram som SAS, SPSS eller motsvarande
god förmåga i svenska i tal och skrift.
Som person vill vi att du
är analytisk, noggrann och resultatinriktad
är pedagogisk och tydlig i din kommunikation
har lätt för att samarbeta och har ett prestigelöst och öppet förhållningssätt gentemot din omgivning.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att arbeta med verksamhetsnära dataanalyser som underlag för utveckling, planering och/eller resultatredovisning
erfarenhet av arbete i SQL
erfarenhet av QlikView eller liknande verktyg
erfarenhet av att jobba med analyser inom offentlig verksamhet
Om anställningen
Anställningen är en tidsbegränsad anställning under tolv månader.
Inför erbjudande om anställning kan det bli aktuellt för Åklagarmyndigheten att genomföra registerkontroll i misstankeregistret och belastningsregistret. Registerkontrollen genomförs på slutkandidaten.
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Åklagarmyndigheten är en beredskapsmyndighet. Vid en anställning kan du komma att krigsplaceras på Åklagarmyndigheten. Läs mer under Jobba hos oss .
På grund av arkivbestämmelser sparar vi ansökningar i två år. När du ansöker kommer dina personuppgifter att behandlas enligt offentlighetsprincipen samt dataskyddsförordningen. När du skickar in din ansökan till oss, samtycker du till detta.
Åklagarmyndigheten som arbetsgivare
På Åklagarmyndigheten känner vi stolthet när vi går till jobbet. Tillsammans är vi över 2 200 engagerade och kompetenta medarbetare som står upp för rättssäkerhet, rättstrygghet och demokratiska värden. Oavsett roll i myndigheten så bidrar alla till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Vill du bli en del av Åklagarmyndigheten? Vi strävar efter att vara en välkomnande och inkluderande arbetsplats som speglar samhällets mångfald.
Ansök redan i dag! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åklagarmyndigheten
(org.nr 202100-0084), http://www.aklagare.se Arbetsplats
Åklagarmyndigheten Huvudkontoret Kontakt
Andrea Andersson, facklig kontaktperson Saco-S 010-562 59 17 Jobbnummer
9775564