Analytiker - datadriven informationsanalys
Myndigheten För Psykologiskt Försvar / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2025-08-13
Myndigheten för psykologiskt försvar värnar det öppna och demokratiska samhället och den fria åsiktsbildningen genom att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktas mot Sverige eller svenska intressen.
Myndigheten har drygt 80 anställda.
Huvudkontoret finns i Karlstad, men myndigheten har även kontor i Solna. Den operativa avdelningen arbetar med att identifiera, analysera och bemöta otillbörlig informationspåverkan riktad mot Sverige. Avdelningen har tre enheter, två analysenheter och en enhet för strategisk kommunikation. Vi behöver nu stärka arbetet med en ny tjänst som analytiker till en av analysenheterna med placering i Solna. Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Du blir del av ett kvalificerat team som arbetar med att identifiera, bedöma och analysera otillbörlig informationspåverkan och dess effekter.
I rollen arbetar du framförallt med tekniska verktyg (OSINT och SOCMINT) för bevakning och analys av sociala och digitala medier. Ditt uppdrag blir i första hand att vidareutveckla och optimera verktygen samt löpande analysera och visualisera trender och förändringar i olika informationsmiljöer. I den här rollen kommer du att arbeta med att strukturera stora mängder data. Du får också bidra med din kunskap för att utveckla myndighetens inhämtning och bearbetning.
Den operativa verksamheten är händelsestyrd och kan präglas av korta ledtider med krav på snabb och högkvalitativ leverans. Som analytiker samverkar du med både nationella och internationella motparter. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Akademisk examen som arbetsgivaren finner relevant, gärna med inriktning mot statistik, dataanalys eller liknande.
- Erfarenhet av att optimera och konfigurera inhämtningsverktyg för informationsbevakning.
- Erfarenhet av att arbeta med kvantitativ analys där du identifierat och analyserat mönster i informationsflöden med hjälp av verktyg för OSINT och SOCMINT.
Det är meriterande om du har:
- Grundläggande programmeringskunskaper, t ex R, Python eller liknande.
- Kunskaper om informationspåverkan från statliga eller utländska icke-statliga aktörer.
- Erfarenhet från statlig myndighet eller inom totalförsvaret.Dina personliga egenskaper
Du trivs på en arbetsplats under utveckling och vill gärna vara med och utforma nya arbetssätt. Din förmåga att upprätthålla en god kvalitet även vid korta ledtider är god. Att kommunicera komplexa frågor på ett pedagogiskt och begripligt sätt faller sig naturligt för dig. Du är sekretessmedveten och har mycket gott omdöme. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning kan komma att tillämpas. Placeringsort är Solna och resor i tjänsten förekommer. Schemalagd beredskap under vissa kvällar och helger kan komma att ingå i tjänsten.
Vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Myndigheten är en del av Sveriges totalförsvar och tjänsten medför därför krigsplacering.
