AML & Merchant Risk Analyst Stockholm

Sway Sourcing Sweden AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2025-12-19


Om rollen
Vår kund söker en AML & Merchant Risk Analyst med fokus på sanctions screening som vill arbeta operativt med finansiell brottsförebyggande arbete i en snabbrörlig miljö. I rollen stöttar du den dagliga sanktionscompliance-verksamheten genom att analysera och utreda screeninglarm samt bedöma potentiella träffar med hög noggrannhet och kvalitet. Rollen ger en stabil grund inom AML och riskbedömning och innebär nära samarbete med seniora analytiker för att säkerställa korrekta och välgrundade beslut.
Dina arbetsuppgifter
I rollen granskar och utreder du sanktionslarm i enlighet med interna policys och gällande regelverk. Du arbetar med namnmatchning, kontextuell analys och hantering av falska positiva träffar samt eskalerar potentiella verkliga träffar och mer komplexa ärenden enligt fastställda rutiner. Du dokumenterar dina utredningar på ett tydligt och strukturerat sätt och bidrar till förbättring av screeningprocesser genom att identifiera återkommande mönster, kvalitetsbrister och förbättringsområden. Arbetet sker i nära dialog med seniora analytiker och relevanta interna intressenter.
Förväntade leveranser

Korrekt och effektiv hantering av sanctions screening-larm

Tydligt dokumenterade utredningar och beslut

Eskalering av relevanta ärenden enligt gällande processer

Bidrag till förbättrad kvalitet och träffsäkerhet i screeningarbetet

God samverkan med team och stakeholders

Din profil

1-3 års erfarenhet av AML, sanctions screening eller finansiell brottsbekämpning

Grundläggande till god förståelse för sanktionsregelverk och AML-processer

Strukturerad, noggrann och metodisk i ditt arbetssätt

Självständig och ansvarstagande med vilja att utveckla din specialistkompetens

Mycket god engelska i tal och skrift

Erfarenhet från snabbrörliga finansiella miljöer är meriterande

Certifieringar såsom ACAMS eller ICA är ett plus

Personliga egenskaper
Du är analytisk, kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta strukturerat även när tempot är högt. Du tar ansvar för dina ärenden, är trygg i att fatta välgrundade beslut och uppskattar samarbete och kunskapsutbyte med mer seniora kollegor. Du har ett genuint intresse för regelefterlevnad och finansiell riskhantering.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden AB (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta)
111 29  STOCKHOLM

Arbetsplats
111 29

Kontakt
Christopher Sandoval
christopher@swaysourcing.com
+46737012904

