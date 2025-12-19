AML & Merchant Risk Analyst Stockholm
2025-12-19
Om rollen
Vår kund söker en AML & Merchant Risk Analyst med fokus på sanctions screening som vill arbeta operativt med finansiell brottsförebyggande arbete i en snabbrörlig miljö. I rollen stöttar du den dagliga sanktionscompliance-verksamheten genom att analysera och utreda screeninglarm samt bedöma potentiella träffar med hög noggrannhet och kvalitet. Rollen ger en stabil grund inom AML och riskbedömning och innebär nära samarbete med seniora analytiker för att säkerställa korrekta och välgrundade beslut.
Dina arbetsuppgifter
I rollen granskar och utreder du sanktionslarm i enlighet med interna policys och gällande regelverk. Du arbetar med namnmatchning, kontextuell analys och hantering av falska positiva träffar samt eskalerar potentiella verkliga träffar och mer komplexa ärenden enligt fastställda rutiner. Du dokumenterar dina utredningar på ett tydligt och strukturerat sätt och bidrar till förbättring av screeningprocesser genom att identifiera återkommande mönster, kvalitetsbrister och förbättringsområden. Arbetet sker i nära dialog med seniora analytiker och relevanta interna intressenter.
Förväntade leveranser
Korrekt och effektiv hantering av sanctions screening-larm
Tydligt dokumenterade utredningar och beslut
Eskalering av relevanta ärenden enligt gällande processer
Bidrag till förbättrad kvalitet och träffsäkerhet i screeningarbetet
God samverkan med team och stakeholders
Din profil
1-3 års erfarenhet av AML, sanctions screening eller finansiell brottsbekämpning
Grundläggande till god förståelse för sanktionsregelverk och AML-processer
Strukturerad, noggrann och metodisk i ditt arbetssätt
Självständig och ansvarstagande med vilja att utveckla din specialistkompetens
Mycket god engelska i tal och skrift
Erfarenhet från snabbrörliga finansiella miljöer är meriterande
Certifieringar såsom ACAMS eller ICA är ett plus
Personliga egenskaper
Du är analytisk, kvalitetsmedveten och trivs med att arbeta strukturerat även när tempot är högt. Du tar ansvar för dina ärenden, är trygg i att fatta välgrundade beslut och uppskattar samarbete och kunskapsutbyte med mer seniora kollegor. Du har ett genuint intresse för regelefterlevnad och finansiell riskhantering.
