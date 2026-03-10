Ambulerande receptionister till kunder inom offentlig sektor
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Nyfiken på att arbeta som receptionist eller växeltelefonist inom offentlig sektor?
Vi söker nu studenter, pensionärer eller dig som har en annan huvudsaklig sysselsättning och som vill arbeta extra som ambulerande konsult. Som ambulerande konsult är du anställd av oss, men arbetar på uppdrag hos våra kunder inom offentlig sektor, med särskilt fokus på statliga myndigheter. Rollen ger dig möjlighet att samla värdefull erfarenhet, arbeta på olika arbetsplatser och bidra där behovet är som störst, samtidigt som du får en flexibel anställningsform som enkelt kan kombineras med din huvudsakliga sysselsättning.
I din roll som Receptionist kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Ge informationsservice till kunder och medarbetare
• Ta emot besökare och bud
• Vara behjälplig med myndighetens behov av service (exempelvis inom bokning, kopiering, inköp eller registrering)
• Arbete med myndighetens telefonservice (t.ex. koppla samtal, beställa samtal, flytta anknytningar och ordna telefonkonferenser)
• Arbete med myndighetens telefonservice/växel, besvara och förmedla inkommande och utgående samtal
• Lägga in ny information i växelns minnesfunktion
Krav för tjänsten:
• Gymnasium eller likvärdig utbildning
• Minst sex (6) månaders arbetslivserfarenhet som receptionist och/eller växeltelefonist
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Erfarenhet av att använda telefonväxlar och hänvisningssystem
• Kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.Publiceringsdatum2026-03-10Om tjänsten
Rollen syftar till att skapa en flexibel och tillgänglig konsultpool för kortare inhopp hos våra kunder. Som ambulerande konsult behöver du vara medveten om att uppdrag kan bokas med kort varsel och att arbetsmängden varierar beroende på behov. Arbetet handlar i huvudsak om att täcka frånvaro och säkerställa att våra kunder får stöd när det behövs som mest.
Det finns således inga fasta arbetsdagar, men uppdragen utförs alltid under kontorstid, måndag till fredag. Det förekommer alltså inga kvälls- eller helgarbeten.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service och som trivs i en roll där du är den första kontakten för både besökare och personer som ringer in. Du är kommunikativ, hjälpsam och har lätt för att skapa ett professionellt och positivt första intryck.
Som person är du strukturerad, noggrann och stresstålig, och du har lätt för att hålla ordning och reda även när tempot ökar. Du är lösningsorienterad, tar egna initiativ och tycker om att bidra till en smidig vardag för både besökare och kollegor.
Eftersom rollen är ambulerande ser vi att du är flexibel och snabbt kan anpassa dig till nya arbetsplatser, rutiner och system. Du trivs med att möta olika människor, uppskattar variation i arbetet och känner dig trygg i att representera både oss och våra kunder på ett professionellt sätt. Hög integritet, ansvarstagande och en positiv attityd är egenskaper som gör att du kommer lyckas i rollen.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och urval sker löpande. Sista ansökningsdag 2025-03-20
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommenatt kontakta accsverige@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
