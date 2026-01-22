Ambulerande enhetschef till vård och omsorg
Vi söker en ambulerande enhetschef till vård och omsorg för flexibla uppdrag. Var med om en spännande resa i att bidra till utveckling av vår organisation! Brinner du för utveckling och skulle trivas i ett flexibelt ledarskap? Vi söker en ambulerande enhetschef till vård och omsorg som vill vara med och forma omsorgen i Lindesbergs kommun.
Inom vård och omsorg finns sex särskilda boenden, ett korttidsboende, hemtjänst från Storå i norr till Fellingsbro söder, arbetsterapeuter och sjuksköterskeorganisation.
Vi erbjuder dig stora möjligheter att kunna påverka ditt arbete och ser gärna att du är en ledare som ser möjligheter och är intresserad av att driva förbättringsarbete framåt. Om du känner igen dig och tycker detta låter spännande har vi ett uppdrag åt dig!Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som ambulerande enhetschef tillhör du vård och omsorgs ledningsgrupp utifrån din placering, du har en stödjande funktion till enheterna utifrån behov, exempelvis vid längre frånvaro av ordinarie enhetschef. Rollen innebär främst att avlasta befintliga enhetschefer vid arbetsanhopning, täcka upp tillfälligt vid chefsvakanser och fungera som ett stöd för enheterna inom hela vård och omsorg utifrån behov.
Du förväntas bidra med erfarenhet som du fångar in i de olika verksamhetsområdena för att kunna använda i övergripande utvecklingsarbete för utveckling av våra processer internt. Som enhetschef kommer du ha fullt ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du ska på ett kostnadseffektivt sätt leda, planera, samordna och utveckla verksamheten utifrån gällande lagstiftning, politiska beslut, mål och riktlinjer och ekonomiska ramar.
Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i vård och omsorgs ledningsgrupp där du förväntas bidra till gemensamma frågor och ökad samverkan inom verksamhetsområdet. Det finns ett nära samarbete med våra stödfunktioner inom till exempel HR och ekonomi. Samverkan med fackliga organisationer är viktigt för att fortsätta främja en god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling. Att vara förtroendeskapande och ha ett ledarskap som bygger på delaktighet ser vi som viktiga ledord i hela socialförvaltningen.Kvalifikationer
Du har:
* Adekvat högskoleutbildning inom området till exempel socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* Erfarenhet av arbete i ledande befattning där du haft verksamhet, personal och ekonomiansvar inom vård och omsorg.
* Goda datakunskaper med vana att arbeta i olika verksamhetssystem.
* Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare. Du har ett engagemang och förståelse för ledarskap. Du är flexibel och trivs i föränderliga miljöer. För att trivas som ambulerande enhetschef är du är mycket flexibel, har god samarbetsförmåga och kan se möjligheter istället för hinder.
Du är tydlig och rak i ditt ledarskap och följer de rutiner och riktlinjer som finns. Vidare är du lyhörd, etablerar och behåller goda relationer och har ett professionellt bemötande. Det är viktigt att du kan skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna. Du är självständig i din yrkesroll och har en god förmåga att strukturera och prioritera ditt arbete. Du förväntas främja delaktighet, engagemang och driva förbättringsarbete tillsammans med oss. Vi värdesätter initiativförmåga och ett gott bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar cirka 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SN:A 2026/6". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lindesbergs kommun
Kontakt
Verksamhetschef
Verksamhetschef
Jessica Öhlund jessica.ohlund@lindesberg.se 0581-810 84
