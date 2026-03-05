Ambulanssjukvårdare
2026-03-05
Ambulanssjukvården Sörmland, Katrineholm
Vill du ha ett betydelsefullt jobb? Är du lyhörd, lösningsorienterad och har förmåga att fatta beslut? Varför inte söka ett av samhällets viktigaste jobb, där du och dina kollegor skapar trygghet för alla som behöver sjukvårdens hjälp - dygnet runt, årets alla dagar.
Inom ambulanssjukvården Sörmland är vi ett team av mycket engagerade hårt arbetande medarbetare som är passionerade över att göra det där lilla extra för patienter och kollegor.
Vill du ha ett roligt, omväxlande, utmanande arbete där du i din tjänst ständigt utvecklas? Att arbeta som ambulanssjukvårdare är självständigt och varierande och du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Bedömning och behandling sker i hemmet, på skadeplats och under transport tillsammans med sjuksköterskan i teamet.
Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i händelsernas centrum!
Sörmlands ambulanssjukvård är i topp inom svensk ambulanssjukvård och vi utvecklar ständigt nya lösningar för en bättre vård och arbetsmiljö. Vi eftersträvar god tillgänglighet och hög beredskap dygnet runt samt arbetar med den senaste tekniken inom kommunikation och teknisk utrustning.
Region Sörmland bedriver tillsammans med Regionerna Uppsala, Värmland och Västmanland larmcentral i egen regi. I Region Sörmland tillhör larmcentralen ambulansorganisationen.
Vi erbjuder dig:
Inskolningsperiod efter tidigare erfarenhet.
Tjänstgöring dygnet runt dag, natt och helg.Arbetsuppgifter
Tjänstgöring som ambulanssjukvårdare, tillsammans i team med en sjuksköterska eller specialistutbildad sjuksköterska. Tillsammans bedömer, behandlar och transporterar ni patienter till rätt vårdnivå.
Din kompetens
Vi söker drivna, positiva undersköterskor med vidareutbildning i ambulanssjukvård alternativt med mångårig reell kompetens i ambulanssjukvårdaryrket. Dokumenterad erfarenhet från ambulanstjänst på minst 1 år samt utryckningsförarbehörighet är ett krav.
Du bör vara initiativrik, lösningsfokuserad och brinna för att möta patienten där den är.
Du ska ha en godkänd utbildning till undersköterska med kurserna; hälso- och sjukvårdskurs 1 och 2 (tidigare akutsjukvård). Du behöver förutom dina betyg som undersköterska ha ett intyg på ditt yrkesbevis som undersköterska från Socialstyrelsen eller ett intyg om att du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1/7 2023.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som bland annat: tydlig kommunikation, stabilitet och förmåga att skapa förtroende.
Arbetsuppgifterna kräver att du behärskar det svenska språket fullt ut i både tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. Flerspråkighet är meriterande.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Anställningskrav
God fysik förutsätts eftersom tunga lyft ofta förekommer i arbetet.
Vid anställningsintervjun ingår fysiska tester i form av bärprov, kondition och styrka, samt skriftligt intyg på simkunnighet 200 m. Du skall ha god körvana (B-körkort i minst 3 år) samt körkortsklass B utfärdat innan 1/7 1996 alternativt behörighet C/ C1.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Katrineholm Enhetschef Carina Axén, 076-145 63 39
Katrineholm Bitr. Enhetschef Johan Davidsson, 076-528 18 90.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på ambulanssjukvården Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-19.
Intervjuer och tester sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
