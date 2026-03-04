Amanuenser inom läkarprogrammet på Clinicum Betula
2026-03-04
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 41 500 studenter och cirka 4 600 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.
Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om - och mitt i - ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.
Är du intresserad av att veta mer? https://www.umu.se/jobba-hos-oss/om-universitetet-som-arbetsplats/
Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.Publiceringsdatum2026-03-04Beskrivning
Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin.
Här finns 12 grundutbildningsprogram,13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.
Clinicum Betula är ett kliniskt träningscentrum för studenter vid Institutionen för omvårdnad och Läkarprogrammet. På kvällstid har studenterna möjlighet att träna praktiska moment under ledning av amanuenser från Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterske- och Läkarprogrammet.Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som amanuens på Clinicum Betula innebär att du under 4 timmar per vecka undervisar andra studenter tillhörande Läkar-, Sjuksköterske- och Röntgensjuksköterskeprogrammet. Undervisningen gäller praktiska moment som till exempel venprover, PVK, KAD, rektoskopi m.fl. samt att leda interprofessionella simuleringsövningar. Du har också en viktig roll i att vara behjälplig med och att ta ansvar för den utrustning som finns tillgänglig på Clinicum Betula. Dessutom ges du möjlighet att undervisa i HLR både för studenter i läkarprogrammets tidigare terminer samt andra program. I amanuenstjänsten ingår även att vid behov representera och informera om läkarutbildningen i olika sammanhang.Kvalifikationer
Vi söker dig som påbörjar termin 10 på Läkarprogrammet höstterminen 2026. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper; vi söker dig som är pedagogisk, noggrann, social, problemlösare och kunnig inom praktiska moment i din utbildning.Anställningsvillkor
Anställningen är på 10%, 4 timmar per vecka under perioderna 26-08-17 - 26-12-17 samt 27-01-12 - 27-06-02. Din arbetstid kommer att vara förlagd mestadels på kvällstid. Du kommer att få en introduktionsutbildning av erfaren personal på Clinicum Betula samt inskolning av amanuenser som redan arbetat en termin. Som amanuens erbjuds du en instruktörsutbildning inom Vuxen-HLR samt utbildning i simuleringskonceptet SMART.
Anställning som amanuens regleras enligt Högskoleförordningen (HF). Enligt HF får en person anställas högst tre år totalt som amanuens.
Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.
